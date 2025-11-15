長青運動會怕長者受傷 侯友宜：能出來運動都是金牌 不要拚成績

新北市「長青趣味運動會」15日在中和錦和運動公園舉行，全市29區2千多位長者參與。（記者翁聿煌攝）

新北市「長青趣味運動會」15日在中和錦和運動公園舉行，來自全市29區2千多位長者熱情參與，市長侯友宜到場為長輩加油打氣，侯友宜稱讚到場的長輩，能夠出來運動的都是金牌，大家志在參加就好，千萬不要為成績和獎盃拚命，弄傷身體就不好。

活動從各區代表隊繞場揭開序幕，長者們精神奕奕、步伐穩健，充分展現平日運動成果，並且透過「愛笑力」運動，由專業教練帶領千名長者開懷大笑、舒活筋骨，侯友宜與新北市老人福利聯盟理事長陳金鐘共同揭開序幕，接續展開一系列趣味競賽，展現新北長青族群的健康與活力。

請繼續往下閱讀...

侯友宜表示，感謝新北市老人福利聯盟的用心策畫與各區老人會的積極參與，讓「長青運動會」成為長輩的年度盛會，新北市即將邁入超高齡社會，目前65歲以上長者達79萬9千多人，占全市人口19.7%，市府將持續推動老人共餐、里里銀髮俱樂部、社區照顧關懷據點、銀髮大學及銀髮先修班等方案，協助長者維持健康生活、延緩老化。

社會局長李美珍表示，市府持續完善友善高齡政策，包括健保補助、重陽禮金及敬老卡優惠等，敬老卡過去僅能搭乘公車、捷運，逐步擴大至台鐵、計程車與YouBike，明年元月起，更開放國民運動中心每項次50點、市立聯合醫院及衛生所門診掛號費每次50點、國道客運（起訖站均於北北基桃宜境內）。

明年2月起，提高計程車每趟次上限至85點、台鐵每趟次上限至150點並增加起迄站範圍至桃園市及宜蘭縣；明年7月起，每月點數由480點加碼至600點，讓長輩外出更便利，鼓勵長者多走出家門、培養規律運動習慣，打造幸福長青的健康城市。

新北市長侯友宜（左）下場與長輩一起趣味運動。（記者翁聿煌攝）

新北市「長青趣味運動會」15日在中和舉行，來自全市29區2千多位長者熱情參與。（記者翁聿煌攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法