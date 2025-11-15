為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    ChatGPT Go用戶注意！大量帳號被鎖 網友哀號：免費優惠別亂用

    2025/11/15 13:33 即時新聞／綜合報導
    ChatGPT在印度推出優惠方案。（路透）

    ChatGPT在印度推出優惠方案。（路透）

    ChatGPT Go 是全新的低價訂閱方案，讓用戶以實惠價格享有更全面的ChatGPT 熱門功能。OpenAI本月初在印度推出免費 ChatGPT Go 訂閱方案，台灣社群網路上出現大量文章，教學網友怎麼用VPN翻牆到印度再訂閱，即可享免費優惠。不料今天官方無預警「直接封鎖帳號」，社群平台今日出現大量「災民」哀號，也有網友嘆：「免費的優惠別亂用。」

    OpenAI 本月4日在印度推出限時免費的 ChatGPT Go 訂閱方案，讓用戶能免費享有12個月使用權。有網友試著使用VPN翻牆到印度，結果發現能免費領取「優惠」，於是這些網友「食好鬥相報」，在社群平台分享方式，吸引一票網友跟著照做領取優惠。

    沒想到，今日陸續有網友在 Threads 等社群平台發文，表示自己的帳號無預警遭到「封殺」，不只是取消優惠方案或暫停功能而已，是「整個帳號無法登入」。

    據了解，官方目前有寄信給被取消資格的用戶，信件內容指出，由於支付處理錯誤，一項原本僅限印度符合資格的優惠被錯誤應用在印度以外地區進行的交易，目前已經撤銷不符資格用戶的促銷折扣，用戶的訂閱將會恢復成原始狀態，並不會自動續訂。

    根據部分網友回報，目前有被封鎖的網友已經恢復帳號，可以重新登入，只是優惠方案已經被取消。

