豬農跳腳「來不及」 廚餘車須加裝GPS展延到12/7執行

非洲豬瘟解禁後，針對各界關注廚餘養豬的開放期程，環境部一度宣布18日前所有養豬廚餘車都須加裝GPS，讓豬農們急得跳腳：「絕對來不及加裝啦！」非洲豬瘟中央災害應變中心14日緊急更正為12月7日起執行，才讓豬農稍稍寬心。

環境部已著手修訂「一般廢棄物回收清除處理辦法」，強化對於廚餘再利用的相關規定，預計12月6日修訂完成公告，環境部一度宣布，未來豬農要使用廚餘養豬，須裝設自動連續監測設備，18日前所有養豬廚餘車都須加裝GPS，以加強監控廚餘流向。

消息傳出後，桃園市廚餘養豬的豬農們急得互相聯繫，他們說，廚餘車加裝GPS，未指定合格廠商、未明訂GPS裝置的規格，扣除15日、16日的週末假期，只剩17日可以作業，一定來不及；以近千頭豬的養豬場計算，每天約需10噸廚餘，廚餘車可能須跑2趟以上載運，若因廚餘車不及加裝GPS，無法恢復養豬，將徒增豬農困擾。

非洲豬瘟中央災害應變中心14日發布「原定11月18日要求載運廚餘車輛應加裝GPS措施，展延至12月7日起執行」新聞稿，豬農才稍稍放下心頭大石，新聞稿內指出，未來若要重新開放廚餘餵豬，必須符合3項前提：查核落實、監控即時、法令完備，中央與地方將持續密切合作，嚴謹落實廚餘管理與廢棄物流向控管，全力維護國內生物安全與養豬產業穩定。

部分廚餘養豬的豬農，期待早日恢復廚餘養豬。（豬農提供）

