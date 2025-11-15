為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆高中校門要改建！ 基中人快來打卡留住青春回憶

    2025/11/15 12:35 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆高中的第三代校門已有46年歷史，陪伴許多人基中人成長，即將於12月中旬拆除改建。（記者盧賢秀攝）

    基隆高中的第三代校門已有46年歷史，陪伴許多人基中人成長，即將於12月中旬拆除改建。（記者盧賢秀攝）

    國立基隆高級中學將於2027年4月100週年，目前正在整理校舍，規劃改建行政大樓，12月中就要拆除校門改建，迎接百年校慶。這座校門已經46年了，是許多基隆人的青春回憶，「基中人」得知消息說要趕快回去看看、拍照，留下青春的回憶。

    國立基隆高中的前身，是日據治期的台北州立基隆中學校，民國1927年獲准設立，最早是借用現今仁愛國小的校舍，直到民國1929年遷至暖暖區八堵現址。1945年改名為台灣省立基隆中學，凍省後改為國立基隆高級中學，許多基隆男生都是「省中」畢業的，第一屆運動部長李洋和周天成也是基隆高中畢業的。

    基隆高中校長鍾定先表示，現有的校門是第三代，自民國1979年啟用至今已經46年了，2027年4月底就是基中100週年校慶，學校正在整理校舍，以新的面貌迎接100週年。

    鍾定先表示，校方將於今年12月中旬拆除校門重建，並爭取行政大樓改建，新校門大概明年暑假左右完工，在百年校慶有個新面貌。

    校方自17日起到12月7日，舉辦校友回娘家打卡活動，警衛室準備了多款創意打卡板，邀請校友返校打卡拍照，日前已經有民眾先行前往拍照，上傳到臉書，有的校友說，校門是他青春的記憶，陪伴無數基中人成長，他要帶著昔日老照片和校門一起拍照。

    鍾定先說，校友若來不及返校拍照打卡，也可以找出在學時的校門或學校照片，上傳到臉書粉專留言區，寫上「畢業級別、一句想對老校門說的話」，可以是懷舊風或是搞笑風，與現有校門告別。

