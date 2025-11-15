為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    議員籲中和第二運動中心應防交通打結 市府擬建汽機車位各300多席

    2025/11/15 12:35 記者黃子暘／新北報導
    中和人口已達建置第二運動中心標準，預計在捷運橋和站西南側健康路側建置。圖為中和運動中心。（新北市工務局提供）

    中和人口已達建置第二運動中心標準，預計在捷運橋和站西南側健康路側建置。圖為中和運動中心。（新北市工務局提供）

    新北市府在人口達25萬人以上的行政區推動第二國民運動中心建設，板橋、蘆洲案如火如荼興建，2案預計明年陸續完工，中和、新店案近期才將選址抵定。市議員金瑞龍指出，中和案預計在捷運橋和站西南側健康路側建置，何時可拿到建照？他也提醒市府留意停車位與公眾運輸便利性。

    市長侯友宜等人指出，該案初步審查，周邊有15個公車站、20多條公車路線、13個路外停車場，運動中心本身將建置356席汽車位、375席機車位，預計明年拿到建照。

    金瑞龍指出，中和第二運動中心選址終於有著落，樓地板面積約12251平方公尺，優於第一中心，提醒第二中心運動設施應與第一中心有區隔、補足其不足之處；此外，應留意交通問題，該案鄰周邊車潮多，還近美式賣場Costco，盼妥適規劃，讓利用自駕和大眾運輸的訪客都便利，且第二中心停車位建置要考量未來陸續興建移入的建案、住戶。

    侯友宜、交通局長鍾鳴時說，第二案選址很好，但因車流量大，事前已由交通局就周邊大眾運輸、停車場等進行盤點，初步審查周邊15個公車站有20多條公車路線，500公尺內有13個路外停車場，運動中心本身將建置356席汽車位、375席機車位。

    金瑞龍進一步關心何時興建？城鄉發展局長黃國峰表示，該案不是都更案，是公變案變更走自辦重劃，現在都設審議中，應該明年會審定拿到建照，因為該案較單純，沒有走都更程序，而是單純都設審議跟建照申請。

    其他行政區第二運動中心部分，體育局補充，新莊案規劃於文高一用地解編後公園兼體育場用地，正由地政局進行市地重劃；三重案朝與學校共構方式興建、公益設施捐贈辦理；新店案則位於寶橋路235巷側。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播