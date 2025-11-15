議員籲中和第二運動中心應防交通打結 市府擬建汽機車位各300多席

中和人口已達建置第二運動中心標準，預計在捷運橋和站西南側健康路側建置。圖為中和運動中心。（新北市工務局提供）

新北市府在人口達25萬人以上的行政區推動第二國民運動中心建設，板橋、蘆洲案如火如荼興建，2案預計明年陸續完工，中和、新店案近期才將選址抵定。市議員金瑞龍指出，中和案預計在捷運橋和站西南側健康路側建置，何時可拿到建照？他也提醒市府留意停車位與公眾運輸便利性。

市長侯友宜等人指出，該案初步審查，周邊有15個公車站、20多條公車路線、13個路外停車場，運動中心本身將建置356席汽車位、375席機車位，預計明年拿到建照。

金瑞龍指出，中和第二運動中心選址終於有著落，樓地板面積約12251平方公尺，優於第一中心，提醒第二中心運動設施應與第一中心有區隔、補足其不足之處；此外，應留意交通問題，該案鄰周邊車潮多，還近美式賣場Costco，盼妥適規劃，讓利用自駕和大眾運輸的訪客都便利，且第二中心停車位建置要考量未來陸續興建移入的建案、住戶。

侯友宜、交通局長鍾鳴時說，第二案選址很好，但因車流量大，事前已由交通局就周邊大眾運輸、停車場等進行盤點，初步審查周邊15個公車站有20多條公車路線，500公尺內有13個路外停車場，運動中心本身將建置356席汽車位、375席機車位。

金瑞龍進一步關心何時興建？城鄉發展局長黃國峰表示，該案不是都更案，是公變案變更走自辦重劃，現在都設審議中，應該明年會審定拿到建照，因為該案較單純，沒有走都更程序，而是單純都設審議跟建照申請。

其他行政區第二運動中心部分，體育局補充，新莊案規劃於文高一用地解編後公園兼體育場用地，正由地政局進行市地重劃；三重案朝與學校共構方式興建、公益設施捐贈辦理；新店案則位於寶橋路235巷側。

