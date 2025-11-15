彰化消防局赴日取經 8天行程觀察到日本這點要學

台日消防交流緊密，彰化消防局本週組隊前往日本取經觀摩。（彰化縣消防局提供）

台日消防合作近年愈來愈緊密，彰化縣消防局這週前往日本取經，從第一線救護到災害應變都深入觀摩，就是希望把日本成熟的制度與經驗帶回來，讓彰化的救護能量更往前走。

今年4月，北九州市消防局的專家才來彰化參加「台日緊急救護交流研討會」，雙方交流互動，各有收穫，這次則換彰化消防與消防署共同組隊前往日本，把雙邊交流再往前推一步，交流時間從11月12日到19日為期8天。

彰化消防局由6名高級救護技術員偕同彰濱秀傳紀念醫院急診部主任李岱安同行，把醫療端也一起納入觀察重點。參訪行程包括北九州市消防局各消防署、救護指揮中心、實作訓練場，以及日本急救醫療現場的合作單位。

團員們最關注的，就是日方如何在高齡社會、長熱夏天、突發事件頻率增加的情況下，仍能維持高效率救護。他們觀察到，日本救護員在現場判斷、資訊回報、與醫院連線的節奏極快，流程清楚到位，值得台灣借鏡學習。

在北九州的訓練場，台灣團隊目睹日本救護員如何利用模擬設備練習心肺功能衰竭、中暑、創傷等情境，也實際操作各式救護器材，雙方並就心肺復甦（CPR）、自動心臟按摩機、救護器材更新與維修制度等議題交換經驗，討論熱絡。

彰化縣消防局表示，台日救護訓練、制度與文化雖然有差異，但也因為差異，學習更有價值。彰化多年致力推動高級救護技術員（EMTP）制度，這次赴日除了吸收經驗，也希望建立固定交流管道，讓兩地救護人員未來能定期互訪、互相觀摩，有助提升縣內救護量能，也能讓民眾在最需要的時刻得到更快速、更到位的救援。

日本消防節奏快、高效率的救護流程，值得台灣借鏡學習。（彰化縣消防局提供）

彰化消防前往日本北九州市消防局觀摩，團員們觀察到，日本救護員在現場判斷、資訊回報、與醫院連線的節奏極快，流程清楚到位。（彰化縣消防局提供）

