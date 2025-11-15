員工公開錄音、契約書 控館長要員工睡館嫂、健身房出資最少

昨深夜吳明鑒PO出一張契約書照片，內容顯示鄭朝杰、吳明鑒、秦大有、秦純秋、鄭琮琪、陳之漢等6人一起合夥經營成吉思汗健身館，但細看出資額陳之漢是出資最少的僅300萬，其他5人則是400萬至1500萬不等。（圖擷自臉書）

知名網紅「館長」陳之漢近日遭到員工毀滅式爆料，他的老員工、「大師兄」李慶元與高階主管小偉，透過直播對館長提出性騷、收中國資金等多項指控，昨日以來李慶元更持續在臉書PO出相關證據，包含與館長的對話錄音，質疑館長當初為何要叫員工去睡館嫂；以及多人合夥經營健身館的契約書，但陳之漢出資最少等。針對網友質疑為何先前要錄音，李慶元也控訴，館長就是出爾反爾，若沒錄音反而只能啞吧吃黃連。

今晨3點多，李慶元在臉書PO出疑似與館長的對話錄音，李慶元稱該段內容為11月7日跟小偉以及陳之漢進行的對話，錄音內容包含：「你怎麼能對我做這種事？」、「什麼事?」、「叫我去你家幹嫂子那件事情」、「靠，嘿攏多久了」。李慶元在PO文中質疑，「你還要狡辯什麽，正常一個人沒做過的事情 是不會像你這樣回復的」。

昨深夜員工吳明鑒PO出一張契約書照片，並稱「幸好我大姐當初有留」。內容顯示鄭朝杰、吳明鑒、秦大有、秦純秋、鄭琮琪、陳之漢等6人一起合夥經營成吉思汗健身館，但細看出資額陳之漢是出資最少的僅300萬，其他5人則是400萬至1500萬不等。今上午近10點李慶元轉貼時也強調，「股東合約，陳先生你也有簽名喔！」

今上午11點多李慶元則是再度發文表示「很多人都說為何要錄音，因為他就是出爾反爾，敢說不敢做，做了又不認。今天要是沒有這些音檔，我們會被他害慘，啞吧吃黃連，沒的說」，李慶元也強調「是他先開直播來公審我們的」。

