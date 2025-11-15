為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    危勞公務員每年補助健檢 回溯7月1日實施

    2025/11/15 11:44 記者鍾麗華／台北報導
    行政院人事行政總處修正公務人員一般健康檢查補助基準表，鼓勵逾40歲的警、消、海巡、空中勤務總隊等危勞職務公務員每年健康檢查，補助4500元，未滿40歲則每2年補助3500元，並回溯至7月1日實施。（資料照）

    行政院人事行政總處修正公務人員一般健康檢查補助基準表，鼓勵逾40歲的警、消、海巡、空中勤務總隊等危勞職務公務員每年健康檢查，補助4500元，未滿40歲則每2年補助3500元，並回溯至7月1日實施。（資料照）

    為強化公務員身心健康，行政院人事行政總處修正公務人員一般健康檢查補助基準表，鼓勵逾40歲的警、消、海巡、空中勤務總隊等危勞職務公務員每年健康檢查，補助4500元，未滿40歲則每2年補助3500元，並回溯至7月1日實施。

    中央機關、機構員工一般健康檢查補助原本僅限三類，第一類為中央機關政務人員等，每年補助一次健檢費用，上限1萬6000元；第二類為40歲以上中央各機關、機構等人員，每2年補助一次，上限4500元；第三類人員則為第一類人員以外未滿40歲且從事重複性、輪班、夜間、長時間工作等有危害安全及衛生顧慮工作的相關人員，每3年補助一次上限3500元。

    為強化公務員身心健康，考試院修正公務人員一般健康檢查實施要點，加強對危勞職務公務員的支持。行政院人事總處近日也配合修正公務人員一般健康檢查補助基準表，除原先三類補助基準外，增訂40歲以上的中央機關、機構高風險職務人員類別，每年得補助一次4500元；另也新增未滿40歲的中央機關、機構高風險職務人員類別，每2年補助一次健檢費用3500元。

    人事總處指出，公務人員一般健康檢查補助基準表所稱的高風險職務人員，是指擔任經銓敘部依公務人員危勞職務認定標準核備職務的相關人員，且補助基準表將回溯至7月1日生效。

    銓敘部核備的危勞職務範圍，包含警察、消防、空中勤務總隊、各海岸巡防機關、矯正機關戒護科、司法院所屬各級法院與法務部所屬檢察機關法警室，以及台鐵機車長、司機員、機車助理等。

