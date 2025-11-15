為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北港媽進府城8天！11/16起遶境將交管

    2025/11/15 11:41 記者洪瑞琴／台南報導
    北港媽南都巡歷16日遶境路線。（南市交通局提供）

    北港媽南都巡歷16日遶境路線。（南市交通局提供）

    北港媽進府城！11月16日至23日將有為期8天的「2025乙巳年北港朝天宮天上聖母南都巡歷」活動，遶境路線將由鹽水區開始陸續行經南市多個行政區，民眾要注意提早規劃替代路線，避開市區主要幹道可能擁擠路段，節省旅行時間。

    南市交通局表示，遶境自16日進入鹽水區，陸續至新營區、下營區、麻豆區、七股區、佳里區、西港區、安定區、善化區、新市區、永康區等，於20日至23日在北區、中西區、安平區、安南區及將軍區、北門區等。預計遶境隊伍將有大量民眾參與或跟隨，屆時將影響道路車流。

    交通局建議民眾可預先改道中華西路（台17線）、健康路、中華東路、中華南路等外圍道路，行經活動周邊道路請減速慢行，依照現場警、義交人員指揮，交通局也將持續監控道路交通狀況。

    遶境期間南市公車配合調整營運路線及取消停靠站位，16日影響鹽水與新營區、17日下營與麻豆區、18日麻豆、佳里、西港區、19日安定、善化、新市、永康區，欲搭乘公車民眾事前可至「大台南公車」網站或APP查詢詳細管制公告，當天乘車前建議於「大台南公車APP」查詢各路線交管不停靠動態資訊，以免耽誤寶貴時間。

    交通局局長王銘德表示，交通局將於大台南智慧交通中心全程監看交通狀況，針對南市其他重要路段進行車流量監控，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流即時調整號誌控制策略。

    交通局提醒，民眾可先查詢活動路段及相關交通管制，預先規劃路線避開可能壅塞路段，想要參與活動的民眾則建議多使用大眾運輸系統，減少車位尋找的不便，而自行開車、騎車前來的民眾，尋找鄰近合法停車空間，活動期間周邊道路將強力執行違規停車取締，以確保交通安全與順暢。

    北港媽南都巡歷17日遶境路線。（南市交通局提供）

    北港媽南都巡歷17日遶境路線。（南市交通局提供）

    北港媽南都巡歷18日遶境路線。（南市交通局提供）

    北港媽南都巡歷18日遶境路線。（南市交通局提供）

    北港媽南都巡歷19日遶境路線。（南市交通局提供）

    北港媽南都巡歷19日遶境路線。（南市交通局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播