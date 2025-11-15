為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台遊客被義國披薩店怨「16人只點5份」謝知橋笑：幸好跟鳳梨無關

    2025/11/15 14:25 即時新聞／綜合報導
    義大利有間披薩店老闆，日前因拍影片公審台灣遊客16人只點5份披薩、3杯啤酒，仗著台灣遊客聽不懂怒嗆「台灣滾吧，太棒了。」遭到許多台灣網友出征。（圖擷取自小紅書）

    義大利有間披薩店老闆，日前因拍影片公審台灣遊客16人只點5份披薩、3杯啤酒，仗著台灣遊客聽不懂怒嗆「台灣滾吧，太棒了。」遭到許多台灣網友出征。（圖擷取自小紅書）

    義大利披薩店「pizza dal pazzo」老闆，日前因拍片公審台灣遊客16人只點5份披薩和3杯啤酒，甚至怒嗆「台灣滾吧，太棒了。」消息曝光引發台灣大量網友不滿出征，老闆今日稍早發布道歉影片。對此，作家謝知橋表示，起初以為是有人帶鳳梨去加在披薩，「沒想到跟鳳梨一點關係都沒有，真是鬆了一口氣」，PO文曝光吸引大量網友討論與留言。

    謝知橋今日發文提及，「看到一則新聞寫『台灣遊客遭義大利披薩店老闆公審』，他當時第一直覺是：「該不會有人自己帶鳳梨去加吧？」查看事件細節後，發現只是很多人卻點少少的Pizza，跟鳳梨一點關係都沒有，接著打趣地笑說「真是鬆了一口氣，差點引發相隔9000公里的世界大戰」。

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「跟老闆說：『請問有珍珠奶茶口味嗎？』」、「嚇死！要是真帶鳳梨去，我怕台灣外交部長都救不了」，也有網友認為「去了也不先瞭解當地文化，被罵蠻合理的」、「以前義大利的朋友就是教我們一人吃一個披薩，基本上6-8吋薄皮，一個人一定吃得完，披薩沒有分食。披薩可以用刀叉吃，外圈餅皮可以不吃。他們的披薩不像台灣的料很多，麵皮又厚的那種」。

    相關新聞請見︰

    拍片公審台灣遊客「16人點5份披薩」惹議 義大利店家道歉

