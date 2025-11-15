為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    Spotify可以傳訊息了！網打趣：出現了可以偷吃的功能

    2025/11/15 11:37 即時新聞／綜合報導
    Spotify音樂串流平台，近期推出多項新功能。（路透）

    Spotify音樂串流平台，近期推出多項新功能。（路透）

    Spotify最近推出多項新功能，除了全新的「降低重複」演算法，能讓剛聽過的歌曲不再頻繁出現之外，還推出了「訊息」功能。以往想分享給朋友喜愛的歌曲都需要跳出APP，不過現在此功能讓用戶能在App內直接私訊、分享音樂，豐富用戶的體驗感，甚至被網友笑說「Spotify出現了可以偷吃的功能」。

    Spotify近期更新後，為用戶推出全新的「私訊」功能，無須再轉發到限時動態或是傳 LINE或IG，運用內建的聊天室，讓民眾可以透過「一對一聊天」的方式直接與家人、朋友互相傳送訊息！不僅能聊天，還可以分享音樂、播放清單、Podcast 節目等內容，讓彼此交流變得更即時，也更有互動感。

    有用戶表示自己被新功能排擠了，其解決辦法是，在使用Spotify傳訊息功能之前，記得要先將Spotify App更新到最新版本，另一邊，你想聊天的對象也同樣必須更新，這樣雙方才能順利傳送訊息，而這項新的私訊功能不限於Premium會員，連免費用戶都能使用。

    而傳送的對象除了同一個家庭方案或團體方案裡的成員之外，也包括曾經透過「即時共播」、「共享合輯」或「協作播放清單」互動過的朋友。這樣的設計，讓共同編輯播放清單的人、喜歡一起聽歌的人，都有了更即時的交流管道。

    然而此功能在社群上被網友笑稱是最新的「偷吃功能」，還提到若懷疑男友偷吃，也要看一下Spotify的聊天紀錄，還有網友回覆「只能說真的有心要偷吃藏訊息 你永遠不可能會知道的」、「我都用飛鴿傳書，要抓也抓不到」。

