台南古都馬拉松邁入20年 跑者用行動守護海洋

台南古都馬拉松號召百名跑者，一同到漁光島月牙灣淨灘。（南市體育局提供）

即將邁入第20週年的台南古都馬拉松，今年不只在賽道上陪伴跑者，更把「綠色永續、健康久久」的理念帶進生活。今（15）日上午舉辦「古都20× 永續淨灘行動」集結百名跑者，一同前進漁光島月牙灣，把運動熱情化作守護海洋的力量。

這場淨灘活動結合在地跑團與企業夥伴，希望將跑者堅持到底的精神延伸到賽事之外。主辦單位表示，「完賽」不應只停在終點線，而是能轉換成促進環境永續的動能，讓跑步文化也能成為推動環保的城市能量。古都馬20年來陪伴無數人突破自我，今年特別期盼透過淨灘行動，把這份堅毅與熱情轉化為對自然的回饋。

南市體育局長陳良乾表示，活動現場提供垃圾夾、環保袋及清潔分類指引，希望參與者每一次彎腰、每一次拾起，都能成為減少垃圾與珍惜資源的具體行動。他也呼籲更多跑者加入，讓守護海洋不只是口號，而是人人都能參與的日常實踐。

為感謝跑者的投入，體育局也準備了充滿台南特色的「循環再生菱殼炭除臭包」作為回饋。除臭包以當地菱角殼製成，具備吸濕、除臭、可重複使用等環保特性，象徵「從土地到生活」的永續理念，完美呼應本屆古都馬主打的綠色行動。

體育局表示，希望透過這次淨灘行動，讓台南古都國際馬拉松不只是運動賽事，更成為推動環境永續的典範，持續朝「綠色賽事」的目標前進。

馬拉松跑者到漁光島月牙灣淨灘，將運動精神化為守護海洋力量。（南市體育局提供）

