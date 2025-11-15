民代催生智慧停車柱兼做科技執法 楊文科：爭取明年元旦上路

新竹縣議員吳旭智要求縣府明年元旦起，讓校園周邊的智慧停車柱兼具科技執法功能。（記者黃美珠攝）

智慧管理也講多元（功能）融合！國民黨新竹縣議員吳旭智抨擊縣府，近年雖順應AI浪潮朝智慧治理方向推動縣政，在交通建設上著墨特深，但耗資建置的智慧停車柱卻僅用於收費，悖離當下多元共融的時代觀、不夠聰明。他建議智慧停車柱另可肩負科技執法任務取締違規停車，且率先鎖定校園周邊，還可避免停車格被長時間佔用。縣長楊文科說，他請縣府交通旅遊處、縣警局等相關單位共商，儘量爭取明年元旦就上路。

縣府交旅處長陳盈州說，他們下週一（17日）將邀集縣警局、竹北市公所、竹東鎮公所以及系統業者就此開會，研議運用智慧停車柱偵測車輛於禁停時段違停後自動拍照取證，進而導入科技執法的可行性。

目前智慧停車柱除了在縣治區有裝設，竹東鎮已裝900多柱，竹北市內也完成了200多柱。他評估設備應該沒有問題，利用動態攝影存底抓出違規的車號和停留時間，相關證據就直接移給警方開立罰單，屆時透過行政程序公告，儘速爭取明年元旦實施。

吳旭智說，停車管理智慧化不要只會開單收停車費就好！放眼每個學校門口，上學或放學時段莫不都是車輛並排以致險象環生。新竹市去年就啟用且設了裝卸貨車格，讓智慧停車柱兼做科技執法的工具對違規占用車格者開單。苗栗竹南國中今年6月也決議要試辦，新竹縣卻空有智慧停車柱卻不會用，還總是慢半拍，半年前他就提過，如果縣府當時能趕上竹北市公所等建置智慧停車柱的時間，就能一次導入，改善校園周邊的交通亂象。

新竹縣議員吳旭智（左）建議讓智慧停車柱肩負科技執法的任務，縣長楊文科（右）認同且允諾朝明年元旦就上路的期程推動。（記者黃美珠攝）

新竹縣議員吳旭智（左）跟縣府教育局長楊郡慈（右）就學校周邊道路亂象等討論改善之策，他主張善用智慧停車柱兼做科技執法之用。（記者黃美珠攝）

