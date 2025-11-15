彰化勞資童樂會3800人健行 黃秀芳、洪榮章、柯呈枋、林世賢都來了

綠藍陣營爭取明年縣長提名參選，縣府參議柯呈枋（右起）、立委黃秀芳、工策會總幹事洪榮章等人同框亮相。（記者張聰秋攝）

一年一度的彰化勞資童樂會健行活動，今（15）天在彰化縣立體育場登場，天氣涼爽、氣氛熱鬧，健行隊伍一早就把場邊擠得水洩不通。今年活動吸引3800名勞工與家人一起走出戶外，現場不只是親子同樂，也成了明年縣長選舉的「前哨站」。綠藍多位爭取黨提名的人選，包括立委黃秀芳、工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋、彰化市長林世賢，都到場與鄉親互動，提高曝光度。

縣長王惠美說，勞工是彰化最扎實的力量，縣府把今年活動定位在健行與親子同樂的形式，就是要讓大家藉著走路、遊戲、DIY，把身心放鬆一下。八卦山上空氣清新、景色宜人，不少父母帶著小朋友邊走邊聊天，輕鬆又自在。

現場趣味活動甚受歡迎，包括團體競賽、個人挑戰遊戲、職場健康檢測、DIY專區等，人潮繞著場地打轉，完成遊戲還能領到勞工寶寶御守或小禮物，孩子們搶著蓋章、排隊闖關，歡笑聲迴盪全場，場面熱鬧滾滾。

不少產業代表也到場向勞工朋友打氣，建大工業總裁楊銀明說，疫情期間活動停了好一陣子，很高興今年能再聚在一起，他感謝縣府持續支持產業、推展設計展及相關活動。

中華電信工會理事長柯新祥也說，勞資關係做得好、生活品質才會好，今天的健行活動正是加深互動的好方式。

活動在音樂、遊戲和人潮中收尾，許多人在出口拍照留念，像是替今年的辛苦按下一個暫停鍵。縣府希望，透過這樣的活動，讓勞工更願意關注自己的健康，家庭彼此更靠近，而彰化的步伐，也能在這些腳步聲中走得更穩。

今天早上在縣立體育館的勞資健行活動，舞台區出現爭取縣長提名的參選人同框亮相，工策會總幹事洪榮章（左起）、彰化市長林世賢、立委黃秀芳都到。（記者張聰秋攝）

爭取國民黨縣長參選的縣府參議柯呈枋（右）主持人介紹出場，他起身彎腰致意。（記者張聰秋攝）

健行前，大家先做熱身操，帶動氣氛。（記者張聰秋攝）

彰化縣府今在八卦山體育場舉辦勞資健行活動，吸引大批人潮參加。（記者張聰秋攝）

地方首長與貴賓在健行出發點象徵性鳴笛，宣告活動開始了。（記者張聰秋攝）

勞工朋友起了個大早參加健行活動，運動健身、放鬆心情。（記者張聰秋攝）

