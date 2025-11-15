31名諾貝爾獎得主來台 幕後功臣宋恭源獲台大名譽博士學位

台灣大學15日舉行創校97年校慶大會，校長陳文章（右）頒發名譽博士學位給光寶集團董事長宋恭源（左）。（記者廖振輝攝）

台灣橋樑計畫將有31位諾貝爾獎得主來台，總統賴清德也期許未來台灣再出現諾貝爾獎得主，其中挹注國立台灣大學該計畫經費的光寶科技創辦人暨光寶集團董事長宋恭源今（15）日獲頒台大名譽博士學位。

他表示，台灣有上千家公司上市，多數都像他一樣平凡出生，但有企圖心且肯努力，共同打造台灣成為科技島，而台大是台灣人的台大，和台大合作成立台大諾貝爾獎座，一起努力讓台灣高教站上全世界，讓台灣成為全世界的台灣。

台大今（15）日舉辦97週年校慶，校長陳文章表示，宋恭源為台灣光電產業先驅，引領核心光電元件與電子關鍵零元件發展，布局全球並推動永續經營，長期致力公益與教育，捐助支持多所學校辦學，積極培育人才，貢獻卓越。

光寶集團創立於1975年，是台灣第一家上市的電子公司，也是LED產業的先驅，集團總部位於台灣，業務範圍涵蓋光電半導體、電源管理、資訊科技、汽車電子、5G & AIoT等領域。

宋恭源分享他當年是被迫創業，本來在LED產業外商公司安樂地努力工作，但突然因公司要轉向半導體而失業，外商朋友都跟他說無路可走、準備去跳海（創業），朋友幫忙籌募創業資金，當時他成家有2個孩子，就硬著頭皮創業，短時間內，光寶LED產品拿下台灣市場。

陳文章說明，為強化國際合作，台大推動與諾貝爾獎得主及國際頂尖學者的合作研究，啟動「台灣橋樑計畫（Taiwan Bridges Program）」，及推動成立「台灣高教與諾貝爾獎得主聯誼會」，近期再與德國馬克斯普朗克研究院、美國普林斯頓大學共設「Max Planck–IAS–NTU Center」，以及與法國巴黎薩克雷與格勒諾布爾大學共同成立「法國–台灣量子科學中心」，展現台大推動世界級科研合作與提升國際影響力的決心。

台大今年共頒發8名傑出校友，包括人文藝術類之王安祈（中文系）、楊儒賓（中文系）；學術類之吳成文（醫學系）、陳建德（物理系）；工商類之胡定吾（政治系）、郭敏能 （土木系）；綜合類之賴英照（法律系）、蘇哲生（EMBA財金所）。

