嘉義舊菸葉廠一期升級工程停工 議員促市府落實公共工程管制考核

嘉義市議員黃敏修（右）要求市府智慧科技處管考還應檢討問題、提出建議改善。（記者王善嬿翻攝）

嘉義市文化局辦理舊菸葉廠一期升級工程，原預計工期135天、明年4月完工，日前爆出建築師與施工廠商對工項認知不同暫時停工，全案正由行政院公共工程委員會進行履約爭議調解。嘉市議員黃敏修近日在市議會質詢，舊菸葉廠案恐成最壞、最差公共工程示範，導致日後公共工程難管理，要求市府智慧科技處應落實公共工程管制考核，檢討常發生缺失及原因、提出建議改善。

智科處長楊張建南表示，已編列明年度預算導入智慧管考系統，簡化人工管考的業務流程，如發現問題也將提供管考意見回饋給各局處。

請繼續往下閱讀...

黃敏修質詢說，智科處工作報告提到計畫工程及前瞻基礎建設補助案件列管，其中市府列管計畫管制考核作業截至9月列管297件，還辦理重大工程視察，管考到最後，是否檢討問題原因並提出改善建議？

黃敏修說，嘉市公共工程常發生問題包括一直流標、變更設計工程延宕，如流標應找出是經費編列不足、高危險性工程或有民眾陳抗陳情等原因；工程停工原因是建築師、設計單位沒經驗，設計後發包結果無法執行，還是遇到陳情事件要停工等，都應找出缺失提建議讓各局處改進，如舊菸葉廠停工，就因建築師設計後不參採他人建議，又無法執行，但這些智科處管考資料都沒呈現，是最壞工程示範。

楊張建南答詢表示，管考以往都要各局處填報非常多資料，再由智科處同事進行資料及工程進度核對，都需人工進行，明年已編列預算，希望藉由資訊科技簡化流程，再將找到的問題、不錯的建議提供給各局處加強改善。

市文化局表示，舊菸葉廠一期升級工程進行過程，因建築師與廠商對履約項目認知不同，停工迄今約4個月，正由公共工程委員會進行調解，待調解後依委員會建議施作、處理，預計本月下旬有調解結果。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法