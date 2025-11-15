「日語合作夥伴派遣計畫」邁入第10年 共108名日語夥伴來台

日語合作夥伴青山於國立鳳新高級中學介紹日本茶道文化。（圖由教育部提供）

台日交流頻繁，教育部國教署與公益財團法人日本台灣交流協會合作「日語合作夥伴派遣計畫」今（2025）年邁入第10年，日語夥伴到台灣的學校交流，進行日語授課及介紹日本文化，支援學校日語教育之餘，也促進日本與台灣的文化交流，迄今已有108名日語夥伴來台，今年第10期15人已抵台分發至各校。

根據雙方政府統計，2024年台日交流人數，台灣約有604.4萬人次訪日，日本約有131.9萬人次來台觀光，其他交流形式如赴日工作、留學、打工度假等也有顯著數量；日本政府觀光局估台灣旅客占訪日外國客總數的第3名，4058名台灣人取得打工度假簽證，就業簽證首次超越打工度假簽證約有4115張，1264名台灣人持有高度人才簽證，是日本成長最快的外國高度人才國之一；相對來台灣的日本留學生數約5116人次，2023年則有10943人次，日本在台居住約24552人。

教育部國教署孫旻儀說明，今年合作15所學校包括新北市鶯歌工商、桃園市中壢高中、新竹縣六家高中、苗栗縣大同高中、台中市惠文高中、南投縣水里商工、彰化女中・彰化縣溪湖高中、嘉義高中、台南市善化高中、高雄市鳳新高中、屏東縣來義高中、宜蘭高中、花蓮高中、台東高中。

去年第9期日語夥伴青山，在鳳新高中的日語選修課程，提供語言學習方法及日常對話慣用語，亦分享各式各樣的日本文化，如茶道、浴衣、章魚燒及祭典舞蹈等，還連結國際學生相互撰寫日本新年賀卡，讓師生們留下難忘的回憶。

此外，曾在國立台東高中服務的日語夥伴大城是沖繩縣人，曾在琉球銀行、花旗銀行及美國駐日領事館工作，在課堂上教學日本文化，也利用下課時間，與對日文有興趣的同學交流，從日本旅遊經驗到日本留學，皆不吝分享經驗，建立同學自信心，勇於與外國人對話。

日語夥伴田村在國立中央大學附屬中壢高中介紹日本文化，在抹茶體驗過程裡，除了實作抹茶飲品，也學習茶道中常見日文用語，結合實際情境，鼓勵學生參與文化體驗和語言表達，來創造「生活感的語言環境」，將語言學習從課本延伸到日常生活中。

日語夥伴大城與台東高中學生一起製作章魚燒。（圖由教育部提供）

