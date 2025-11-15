為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗栗通霄南勢溪城南里段僅有土堤 民憂難擋強降雨

    2025/11/15 09:47 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗通霄南勢溪城南里段僅有土堤，民憂難擋強降雨。（陳品安提供）

    苗栗通霄南勢溪城南里段僅有土堤，民憂難擋強降雨。（陳品安提供）

    近年來因氣候變化，台灣容易出現強降雨，不少以往未曾淹水地點因此遭遇水災。苗栗縣議員陳品安接獲民眾陳情，指出屬於苗栗縣通霄鎮重要河川的南勢溪城南里地區僅有早年設置的土堤，居民擔心溪水暴漲淹水問題。盼能設置堤防防範水災於未然。

    陳品安於縣議會水利處工作報告時提出此事，苗栗縣政府水利處處長楊明饒回應，經濟部水利署明年將啟動「4年100億防災韌性計畫」， 縣府水利處將提交陳品安所反映地點設置堤防，爭取中央將南勢溪未建堤河段納入規劃，積極爭取中央經費，提升地方防災能力。

    陳品安表示，由於南勢溪城南里未設堤防段僅有土堤，與上下游已經設置堤防相比顯得奇怪，且近年來台灣不少地區因突如其來的強降雨造成災情，地方難免擔心附近住戶與農田遭殃。

    陳品安也說，南勢溪城南里未設堤防段遇到強降雨溪水會暴漲，該處有座無名橋，平常居民常利用通行，但遇到高漲水勢無名橋容易被淹沒，也成為頭痛問題。

    陳品安說，當然不希望發生水患影響居民生活，但民眾已經發現問題、盼設置堤防先防範於未然，畢竟土堤與經過詳細設計的堤防防災能力有所差異。

    苗栗通霄南勢溪城南里段僅有土堤，民憂難擋強降雨。（陳品安提供）

    苗栗通霄南勢溪城南里段僅有土堤，民憂難擋強降雨。（陳品安提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播