志工也能當電工！雲林推修繕培訓計畫 盼點亮弱勢家庭希望燈

縣府與伊甸基金會合作，帶領36名志工學習基本電路修繕課程。（圖由雲林縣政府提供）

響應雲林縣府今年定調為「人才培育年」，縣府社會處在雲林縣婦女福利服務大樓舉辦專才修繕志工培訓計畫，為期12小時課程，和伊甸基金會合作下，完成36名志工培訓基本電學、接線、開關插座迴路、製作電路模型，期盼志工能為縣內獨居長者、弱勢戶簡易修繕。

縣府從2023年起開始推動「防寒、防挨餓雙B計畫」，期望透過村里幹事、戶政、社政、警消、衛政、志工等系統進行全面普查，鎖定65歲以上獨居長者與物資匱乏家庭，盤點屋況與生活需求，確保弱勢族群溫飽無虞、寒冬不凍，因此也有不少社區志工投入協助弱勢戶。

社會處長林文志表示，為響應縣府定調今年是雲菁人才培育年，與伊甸基金會同辦理「修繕傳愛 志工築夢」專才修繕志工培訓計畫，此次共有36名志工參與，藉由專業講師詳細講述並帶領志工，認識基本電學、正確使用三用電表、接線、開關插座迴路、製作電路模型等課程，期盼培訓後，讓志工對於簡易修繕有些基礎概念，後續可透過媒合，協助弱勢家戶簡易修繕。

伊甸基金會主任沈秉諭表示，基金會2015年起推動「羅賴把志工服務」，號召民眾擔任志工，目前已培訓4351名志工，盼將服務帶進偏鄉與弱勢社區，將家有愛，居無礙徹底落實在台灣每個角落。

社會處老人福利科長呂政軒指出，目前縣內志工約2萬多人，服務人次超過千萬，感謝志工們的投入及付出，讓雲林縣處處有溫情，把愛和溫暖分享出去。

