    首頁 > 生活

    宜蘭三星公托中心啟用 設籍鄉民免費托育

    2025/11/15 10:15 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭三星育嬰中心1樓規劃為公托空間，可收托28人。（三星鄉公所提供）

    宜蘭縣三星鄉公所斥資近3千萬元、耗時2年打造完成親子育嬰中心，1樓的「公辦民營」托嬰中心正式啟用，由耕莘健康管理專科學校進駐，收托學生數28人，其中20人將優先給父母雙方均設籍三星的鄉民，提供免費托育服務。

    三星鄉公所在萬富村新設立親子育嬰中心，其中1樓空間專為0至2歲幼兒提供照護服務，設計明亮溫馨、環境安全舒適，也有多功能活動區與學習遊戲場域。2樓則提供0至6歲兒童發展學習、衛生保健及親職教育等多元服務。

    三星鄉長李志鏞說，耕莘專校長期培育幼保與健康照護專業人才，此次將教育資源導入社區托育，實踐「在地就近托育、家長安心就業」理念，也能運用民間教育專業能量，讓公共資源發揮最大效益。

    三星鄉公所表示，為減輕年輕家庭壓力、鼓勵生育，公托提供20名鄉民免費托育服務，除幼兒自身保險不給付外，其餘每月約1萬元的托育費用，將由中央及公所負擔，希望能讓更多家長喘息並願意回到職場，條件為父母雙方均須設籍三星1年以上，歡迎符合資格家長踴躍申請。

    宜蘭三星鄉公所打造舒適的托育環境。（三星鄉公所提供）

    宜蘭三星親子育嬰中心1樓為托育機構。（三星鄉公所提供）

    宜蘭三星公托空間設計寬敞明亮。（三星鄉公所提供）

