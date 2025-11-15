為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄市陳情案件每年逾20萬件 男性比例偏高

    2025/11/15 09:28 記者侯承旭／高雄報導
    高雄市男性陳情案件以交通類最多。（記者侯承旭攝）

    高雄市每年受理陳情案件超過20萬件，男性比女性更勇於提出檢舉與建議，尤其男性特別關注交通議題。

    為掌握市民需求並即時提供服務，高雄市政府已建置多元管道受理陳情與諮詢，包括『聯合服務中心』臨櫃服務、全天候1999市民專線及市長信箱等。本根據高市府統計，從2022年至2024年，總計受理案件超過63萬件，平均每年超過20萬件，以「都市建設與發展」、「環境與動物保護」、「交通規劃與裁決」及「警政與消防事務」四大類為主，占了整體案件的8成以上，顯示市民較關注公共建設、生活環境、交通管理及治安等議題。

    就陳情者的性別分析，近3年男性占比由57.73%升至59.82%，女性則由37.25%降至35.97%，尤其去年男女差距擴大23.85%，顯示男性市民相較於女性市民更願意提出市政建議及陳情。

    進一步觀察，去年男、女性之陳情類別比例差異，發現女性於「環境與動物保護」類別陳情比例較男性高出4.54%，男性則於「交通規劃與裁決」類別陳情比例較女性高出4.37%，顯示女性對於環境衛生、動物保護等議題有較高關注度，而男性則對於交通設施、交通秩序及違規裁決等問題具有更多感受。

