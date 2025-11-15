為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    週末天氣穩定回暖！下週起東北季風增強 這天冷空氣最強

    2025/11/15 09:56 即時新聞／綜合報導
    天氣風險公司表示，週末這2天東北季風逐漸減弱，環境風向大致為東北東至偏東風，今日水氣較少，預估東北角、東半部至恆春半島等迎風面地區，有局部較多雲量及零星短暫雨機會，西半部普遍是晴朗天氣，下週一（17日）東北季風便會再次增強，迎風面地區水氣也會明顯增多，下週二（18日）水氣最多，也是冷空氣最強的1天，大台北山區、基隆北海岸、宜蘭等地區可能會有較多的累積雨量。

    天氣風險公司分析師歐宗學提及，氣溫方面各地早晚期間都較為偏涼，低溫普遍在19至21度，郊區會再稍低一些，白天高溫則都較為溫暖，北部、花東高溫來到25至27度，中南部29至30度，只有宜蘭因為雲量偏多，仍僅在24度左右，整體來說各地都是日夜氣溫變化較大的型態。

    明天環境水氣會稍多一些，預估在迎風面地區的雲量分布及降雨範圍會稍微擴大，雨量也會多一點。西半部地區仍是相對穩定晴朗的天氣型態。氣溫則大致跟今天相似，一樣要注意日夜溫差較大。

    下週一（17日）東北季風便會再次增強，沿海及周邊海域風浪增大，並且迎風面地區水氣也會明顯增多，預估北部、東半部至恆春半島陸續都會轉為陰雨天氣，中南部地區不受影響，大致仍可維持晴到多雲、無明顯降雨。氣溫則需要注意，這波東北季風會帶來冷空氣南下，預估北部、宜蘭會先開始降溫，晨間低溫跟這幾天差不多，但白天期間回溫幅度就沒那麼大，高溫僅約23至24度，入夜後氣溫將進一步下探至17至18度。

    下週二（18日）水氣最多，也是冷空氣最強的一天，北部、東半部至恆春半島持續陰雨天氣，大台北山區、基隆北海岸、宜蘭等地區可能會有較多的累積雨量。中南部平地仍可維持晴到多雲天氣，山區則因為開始有華南雲系移入，也會有雲量增多甚至短暫雨發生的機會。氣溫普遍都有明顯的降幅，預估北部、宜蘭全天氣溫約15至18度；中部白天17至22度，入夜也會下探至14至15度；南部白天氣溫20至26度仍較溫暖，夜間低溫也會來到16至17度；花東地區白天約20至23度，夜間低溫17至18度。

    下週三（19日）水氣開始減少，預估迎風面地區的降雨範圍、雨量會逐漸縮減，到了晚上只剩下大台北山區、基隆北海岸、宜蘭還有些局部短暫雨。不過冷空氣依然偏強，且仍有華南雲系通過，各地天氣普遍多雲、局部陰天，白天回溫幅度更小，北部、宜蘭氣溫15至18度，中部15至20度，南部16至24度，花東16至21度。下週四東北季風有減弱趨勢，強風稍緩且冷空氣開始減弱，同時水氣仍較少，預估各地雲量仍較多，但體感就不會那麼濕冷。

