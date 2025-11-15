為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南島音樂會暨有情感市集 今在屏東禮納里好茶部落舉行

    2025/11/15 09:25 記者葉永騫／屏東報導
    南島音樂會重現魯凱排灣族浪漫婚禮情感。（茂管處提供）

    南島音樂會重現魯凱排灣族浪漫婚禮情感。（茂管處提供）

    「南島音樂會暨有情感市集」，今天（15日）下午3點在禮納里好茶部落文化廣場舉行，延續南島族群婚禮系列活動，邀請民眾走進部落，以聽覺感官感受排灣與魯凱族群深層的文化情感，傾聽世代傳唱的愛與連結。

    音樂會以「情感豐富的斜坡民族」為主題，呈現原住民族以歌傳情的歷史脈絡，由「Sapaivai文化傳創團隊」以戲劇與歌謠交織的方式，重現魯凱族以歌傳情的浪漫記憶；「鍾天雷feat.洪芬妮」將演出魯凱族古謠中最難詮釋的男女情歌，傳遞真摯情感；「哈雷樂團feat.柯美金」則透過圍舞祝福新人，展現族群傳統婚禮中的歡樂氛圍與集體祝禱；「FOCUS樂團」與「三十而立樂團」則以嘻哈、搖滾等現代語言，唱出青年對部落、族群與自我認同的深層連結，最後由「貳行程feat.禮納里陸上競技隊學生」融合古謠與創作歌曲，讓音樂會不只是音樂會，更添文化傳承的深度。

    除了動人音樂外，市集也是一大亮點，有山林採集花藝、青年甜點，以及榮獲《La Vie》2025年度十大原創品牌的原民工藝，市集消費滿600元，即可兌換南島族群婚禮專屬設計限定款「風呂敷巾」或「應援手拿燈」乙份，滿1000元兌換「環保竹藝杯」乙只，相關資訊可至茂管處「南島族群婚禮系列活動」官網查詢。

    南島音樂會展現原民特色。（茂管處提供）

    南島音樂會展現原民特色。（茂管處提供）

    情感市集展售各種原民特色產品。（茂管處提供）

    情感市集展售各種原民特色產品。（茂管處提供）

