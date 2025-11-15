台灣國際茶業博覽會即起至17日南港展覽館登場 新北好茶現場優惠

台灣國際茶業博覽會即日起至17日在台北市南港展覽館舉行，新北市農業局指出，市府前往設置「新北好茶展區」。（新北市農業局提供）

台灣國際茶業博覽會即日起至17日在台北市南港展覽館舉行，新北市農業局指出，市府前往設置「新北好茶展區」，共14攤展售新北在地茶農的新北包種茶、蜜香紅茶、碧螺春綠茶、鐵觀音等特色茶品，並也推出優惠，於新北市農會茶推廣中心消費滿千送茶杯及杯套組，到新北青農團體「有種茶合作社」追蹤社群即贈包種茶包，每日限量送完為止。

農業局說，「有種茶合作社」集結返鄉青農開發新型加工茶飲，以「包種・新茶潮禮盒」獲得農業部農糧署「十大飲享禮」肯定，禮盒精選包種茶、香韻紅茶、薰花茶及茶慶酒茶包，配合茶博會推出年末限定8折優惠價680元，也推出「有種運動毛巾」組合優惠價享76折1111元。

農業局表示，新北茶近年持續獲獎肯定，冬日品茗更推薦與茶行預約客製化的茶園體驗活動；新北市農會茶推廣中心也特別在茶博會現場推出消費滿額禮，消費滿500元贈送茶杯、滿1000元再加贈杯套組，每日限量，送完為止。

農業局補充，市府持續發展「三生永續農業」，從生產、生活及生態推動永續農業成果，邀請民眾周末至南港展覽館品嚐好茶，新北展區更多好禮詳情可於「新北市農業局稼日蒔光」臉書查詢。

