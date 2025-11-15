婦人佔用別人座位還狂跳針害台鐵誤點 警勸說無果將她抬下車

多名網友昨日在社群分享影片，指某列台鐵新自強號上有名婦人佔用別人座位，在被提醒後仍堅不讓座，該車次列車長及警方因此被驚動到場處理，這名婦人仍不斷跳針不願讓座，最終警方與工作人員一起將該名婦人抬下車（見圖），才終於結束這場鬧劇。（圖擷自threads）

多名網友昨日在社群分享影片，指某列台鐵新自強號列車出現一名超級奧客，一名婦人不僅搭錯車還佔用別人座位，在被提醒後仍堅不讓座，該車次列車長及警方因此被驚動到場處理，這名婦人仍不斷跳針不願讓座，最終警方與工作人員一起將該名婦人抬下車，才終於結束這場鬧劇，不過前後費時許久，網友表示列車因此延誤15至20分鐘，相關畫面在網路瘋傳，讓網友紛紛傻眼直呼「遇到瘋子」、「根本是魔王級的奧客」。

有民眾在網路發文指出，昨日搭乘台鐵新自強號列車145車次時，遇到一名婦人無理取鬧，雖被告知佔用到別人的座位，經提醒仍堅持拒絕讓位，在驚動列車長及警察到場處理時，婦人仍持續跳針不願讓座，只是反覆堅稱「有人要坐我會讓」、「他可以坐旁邊」、「票是跟別人買的要警察去找對方不要找他」等，且婦人所持車票根本不是該班列車，在列車長拒絕繼續載運後，婦人還要列車長當場立刻退款給她，誇張言行不僅讓其他乘客傻眼，也害該班列車延誤好一段時間。

後續兩名警察見長時間勸說無果，只能與包含台鐵工作人員在內的4人合力，一起將該名婦人抬離，過程中婦人還不斷掙扎，多次高喊「救命啊、救命啊」，讓警方及工作人員費了很大的力氣才順利將該名婦人請下車。

相關畫面在網路曝光，網友對此紛紛表示「她其實是要在台中下車的，這台根本沒有停台中」、「看這麼多奧客的影片，這已經是魔王等級的奧客...」、「為什麼要把場面搞得那麼難看？沒坐位不就起來站著就好，還要被警察抬下去真的丟臉丟到家了」、「新自強3000老是有人故意沒票上車，補票後乖乖站著就算了還敢搶人位置，真的是活該被抬下去」、「為什麼全車廂的人都沒有人罵她？大家都人太好，應該幫警察把她罵下車的」、「這結局我好愛，被抬下車～幫被延誤時間的乘客QQ」、「前面座位的先生感覺快爆走了，拼命深呼吸！」、「造成別人延誤很嚴重，這惡劣的人一定要嚴格教訓」、「看了時刻表發現之後的車程超級大誤點，20分鐘…警察好辛苦，是我可能忍不住手就揮過去了」等。

多名網友昨日在社群分享影片，指某列台鐵新自強號上有名婦人佔用別人座位，在被提醒後仍堅不讓座，該車次列車長及警方因此被驚動到場處理，這名婦人仍不斷跳針不願讓座（見圖），最終警方與工作人員一起將該名婦人抬下車，才終於結束這場鬧劇。（圖擷自threads）

