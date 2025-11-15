台中踏青新景點 雪山坑環線步道啟用

「雪山坑步道」2.4公里大環線步道完工，沿線林木蓊綠。（記者張軒哲攝）

台中市府近年逐步建置登山步道，「雪山坑步道」第一期工程去年底完工通行，攜手交通部觀光署投入3千多萬元串聯二期工程，形成2.4公里大環線步道，於今年2月開工，歷經約8個月施工，於今年10月底順利完工，目前開放通行，步道全長約2.4公里，串聯桃山部落周邊自然生態與原民文化景點，成為融合泰雅文化與生態保育的登山健行好去處。

「雪山坑登山步道」路線是由桃山部落耆老親自帶領觀旅局及設計單位沿既有獵徑踏勘規劃而成，兼顧泰雅族傳統文化脈絡與生態保育設計。步道路線串聯著名電影《賽德克‧巴萊》取景地－山蘇森林、櫸木林及楠樹林等生態景點，並接續第一期步道及在地熱門打卡景點「巨人之手」，步道入口石虎雕像也是遊客必拍亮點。

觀旅局長陳美秀說，期盼雪山坑登山步道完工啟用後，能吸引更多熱愛登山健行、生態觀察與文化體驗的遊客造訪，帶動桃山部落及周邊地區觀光產業發展。

觀旅局表示，這次工程施工過程採最小環境擾動原則，主要使用原木材料與現地石塊鋪築砌石階梯，並於步道節點設置融合泰雅族圖騰、台灣黑熊及石虎意象的設施，展現地方文化與生態保育共融精神，讓遊客在登山健行過程中體驗原民文化與山林生態之美。

雪山坑步道入口石虎裝置藝術，是必拍亮點。（記者張軒哲攝）

