用設計關懷社會守護民主 台韓合作「民主的種子－人權海報設計展」開展

國家人權博物館韓國「民主化運動紀念事業會」及國家人權委員會合作，在白色恐怖景美紀念園區推出「民主的種子－人權海報設計展」。（記者翁聿煌攝）

設計不僅傳達美感，也能表達人權關懷，成為促進社會對話與改變的力量，國家人權博物館與韓國「民主化運動紀念事業會」及國家人權委員會合作，在白色恐怖景美紀念園區推出「民主的種子－人權海報設計展」。

主辦單位指出，「民主的種子－人權海報設計展」源自韓國「民主化運動紀念事業會」推動的「民主海報計畫」，邀集全球50組藝術家創作100件作品，台灣設計師聶永真也受邀參與，這次展出他以「身體自主」進行創作，傳達「每個人都有活出自己的權力」，而尊重跟包容是對應而來的重要課題。這些海報在訴說歷史的同時，也記錄人民的勇氣與團結；不只是見證，更是持續至今的對話。

這次除展出韓國原計畫中的國際設計師作品外，人權館也與國家人權委員會合作，規劃「台灣作品專區」，展出2022年至2024年「人權海報設計競賽」34件得獎作品，以及1978年戒嚴時期由黨外人士設計的「人權」海報（複製品），呈現台灣在地脈絡，透過來自不同文化背景的藝術創作，看見視覺語言如何參與民主實踐，並反映各地面臨的民主挑戰與人權威脅，進而開啟對話與合作的可能。

人權館副館長陳淑滿表示，「民主化運動紀念事業會」長期致力於保存韓國民主化運動的歷史，並積極推動民主教育，與人權館的理念與職責相符，雙方爰於2023年簽署合作意向書，促成今日展覽的開展。陳副館長希望透過這次的海報藝術，吸引異溫層朋友關注民主與人權議題，展開跨國及跨域的對話，進而共感民主人權的珍貴。

