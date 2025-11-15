澎湖海域屢傳非法捕撈 海保署統籌研商對策

澎湖海域屢傳非法捕撈。圖為綠色和平在南方四島周邊海域發現大型魚網。（資料照，綠色和平提供）

「南方四島國家公園」等澎湖縣海域屢傳非法捕撈，由於事涉多個中央與地方單位，海洋保育署依「海洋保育法」統籌研商對策，且由澎湖地檢署邀集行政機關成立新群組打擊非法。

海保署指出，「海洋保育法」今年7月1日施行後1年內，會同相關單位訂定「整體海洋保護區管理政策方針」報行政院核定，作為全國海洋保護區整合規劃、監測、成效評估、執行及管理等重要依據。

以魚槍為例，民眾利用魚槍潛入海中的採捕量，若經認定達到相當的漁獲數量，屬實質漁撈作業行為或屬商業利用者，有違反「漁業法」之虞；農業部漁業署為加強魚槍使用管理，將蒐集意見檢討訂定魚槍採捕水產動物相關管理措施。

另外，若使用包含背負氣瓶或空氣壓縮機隨附空氣軟管的潛水器設備採捕，無論是否搭配使用其他工具（魚槍、魚叉或徒手），若未經漁業主管機關許可並取得漁業證照，利用自用遊樂船舶攜帶潛水器設備潛入海中採捕水產動植物，採捕的數量如經認定達實質漁撈作業的漁獲量者，也有違反「漁業法」之虞。

海保署強調，在國家公園或其他禁止採捕海洋野生動物的海洋保護區域內採捕，均屬違法，各海洋保護區的主管機關均可對裁罰；以南方四島國家公園為例，從2020年取締10件，增加到2024年的148件。若潛水漁獵的是保育珊瑚礁及魚類，依「野生動物保育法」可處6個月至5年有期徒刑，得併科罰金20萬元至100萬元。

