推動資訊及AI教育19年 台東大學教授張耀中獲全國傑出資訊人才獎

國立台東大學研發長張耀中教授到台東從事資訊教育19年，參與台灣學術網路建置，並在偏鄉培育資訊種子教師，近來致力推動AI教育，縮小東部與西部的資訊落差，獲得全國2025年資訊月「傑出資訊人才獎」，是東部第1位得獎者。

張耀中說，在2006年自東華大學畢業後，他觀察到當時花東地區嚴重缺乏資訊人才，因此，決定在台東深耕，自己與太太的緣分也是在台東結下的，使他更有動力在這片土地上生根。19年前，這裡的網路基礎建設尚未像西部一樣完善，他與教育部等單位合作，參與多項計畫，推動資訊到偏鄉，特別是基礎建設的發展，最終促成了「台灣學術網路」的建置，讓花東與西部的網路建設得以串聯。

在資訊基礎建設完善後，他開始推動數位學習的提升，參與人才培育計畫，尤其是針對中小學的輔導，包括國小、國中、高中乃至大專。他強調，雖然政府提供了如平板等硬體設備，但更重要的是透過他所帶領的輔導團隊，將老師和人帶進去教育現場，讓偏鄉的孩子能獲得更好的資訊教育資源。

在學術研究方面，張耀中連續17年獲國科會研究計畫補助，連續11年榮獲特殊優秀人才獎勵，並入選ScholarGPS全球前5%科學家。他表示，未來將秉持專業與熱忱，持續深耕資訊科技教育與研究，努力在東部將AI導入農業、長照等多元領域的應用。

