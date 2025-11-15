為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    推動資訊及AI教育19年 台東大學教授張耀中獲全國傑出資訊人才獎

    2025/11/15 08:14 記者黃明堂／台東報導
    台東大學研發長張耀中致力在偏鄉推動資訊教育，獲得2025年資訊月「傑出資訊人才獎」。（記者黃明堂攝）

    台東大學研發長張耀中致力在偏鄉推動資訊教育，獲得2025年資訊月「傑出資訊人才獎」。（記者黃明堂攝）

    國立台東大學研發長張耀中教授到台東從事資訊教育19年，參與台灣學術網路建置，並在偏鄉培育資訊種子教師，近來致力推動AI教育，縮小東部與西部的資訊落差，獲得全國2025年資訊月「傑出資訊人才獎」，是東部第1位得獎者。

    張耀中說，在2006年自東華大學畢業後，他觀察到當時花東地區嚴重缺乏資訊人才，因此，決定在台東深耕，自己與太太的緣分也是在台東結下的，使他更有動力在這片土地上生根。19年前，這裡的網路基礎建設尚未像西部一樣完善，他與教育部等單位合作，參與多項計畫，推動資訊到偏鄉，特別是基礎建設的發展，最終促成了「台灣學術網路」的建置，讓花東與西部的網路建設得以串聯。

    在資訊基礎建設完善後，他開始推動數位學習的提升，參與人才培育計畫，尤其是針對中小學的輔導，包括國小、國中、高中乃至大專。他強調，雖然政府提供了如平板等硬體設備，但更重要的是透過他所帶領的輔導團隊，將老師和人帶進去教育現場，讓偏鄉的孩子能獲得更好的資訊教育資源。

    在學術研究方面，張耀中連續17年獲國科會研究計畫補助，連續11年榮獲特殊優秀人才獎勵，並入選ScholarGPS全球前5%科學家。他表示，未來將秉持專業與熱忱，持續深耕資訊科技教育與研究，努力在東部將AI導入農業、長照等多元領域的應用。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播