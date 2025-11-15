為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹縣交安闖關 今起2天北埔老街上大PK

    2025/11/15 07:02 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣北埔老街今起2天，結合老街探尋和交通安全宣導，推出「交通安全慢看停 北埔老街集點趣」闖關活動。（記者黃美珠攝）

    新竹縣北埔老街今起2天，結合老街探尋和交通安全宣導，推出「交通安全慢看停 北埔老街集點趣」闖關活動。（記者黃美珠攝）

    新竹縣北埔老街今天（15日）起連續2天，從早上11點到下午5點，結合老街探訪跟交通安全宣導，推出了「交通安全慢看停 北埔老街集點趣」的闖關活動，邀請大、小遊客邊走踏北埔老街，認識當地的人文風采，邊用趣味的方式建立正確的最新交通安全觀念，完成任務者就可獲贈限量特色小禮。

    縣府表示，這次活動安排親子來客探索老街的同時，還能邊走邊學習交通安全的新知。來客從「鄧南光影像紀念館」索取集點卡後，依指引闖過4個跟交通安全有關的任務或答題關卡。途中將順道造訪北埔慈天宮、北埔農民直銷站，最後在龍瑛宗文學館兌換精美特色小禮物。

    4道關卡設計的內容都是融合日常生活中常見的交通安全觀念，包括：行人應在安全處所等待、走在行人穿越道、確認秒數足夠再過馬路；駕駛應專心不分心、行經路口放慢速度、注意周圍人車、停讓行人通過，以及遵守「變換車道打方向燈、不與大車併行、不騎上人行道與騎樓」等安全守則，可謂非常生活化的保命絕技。

    新竹縣北埔老街今起連續2天，結合老街探訪和交通安全宣導，推出「交通安全慢看停 北埔老街集點趣」闖關活動。（記者黃美珠攝）

    新竹縣北埔老街今起連續2天，結合老街探訪和交通安全宣導，推出「交通安全慢看停 北埔老街集點趣」闖關活動。（記者黃美珠攝）

    新竹縣北埔老街今起2天，推出「交通安全慢看停 北埔老街集點趣」活動。（取自竹縣府官網）

    新竹縣北埔老街今起2天，推出「交通安全慢看停 北埔老街集點趣」活動。（取自竹縣府官網）

    闖關成功者可獲贈的限量特色小禮。（取自竹縣府官網）

    闖關成功者可獲贈的限量特色小禮。（取自竹縣府官網）

