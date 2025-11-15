入秋最強冷空氣下週報到！專家：11月2波明顯降溫

「林老師氣象站」指出，11月份共有2波溫度是低於氣候平均值的時段，分別為17日至20日，以及26日至27日；其中，又以第1波的降溫及延時較為顯著。（圖擷自臉書）

氣象專家指出，受東北季風及輻射冷卻影響，今晨各地低溫約在17、18度，苗栗公館出現平地最低溫下探到16.7度，預估六日兩天各地晴朗舒適，不過下週一入秋以來最強冷空氣開始南下，下週二、三迎風面水氣偏多，北台溼涼微冷，下週三、四的清晨苗栗以北將出現13度左右的低溫，雖然強度還未達「大陸冷氣團」，但氣溫將比本週降低不少。專家也提到，11月份將有2波溫度是低於氣候平均值的時段。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，根據中央氣象署系集數值模式模擬結果顯示，從溫度指標預測來看，11月份共有2波溫度是低於氣候平均值的時段，分別為17日至20日，以及26日至27日；其中，又以第1波的降溫及延時較為顯著。而其它時間的表現，反應溫度均為接近或略高於氣候平均值；整體來說，氣溫已經開始有轉涼的感受了。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨「輻射冷卻」加成、氣溫較昨晨降低，平地最低溫出現在苗栗公館鄉16.7度；各地區平地的最低氣溫約在17、18度。

吳德榮表示，根據最新歐洲模式模擬顯示，週末兩天東北季風減弱，各地晴朗舒適、秋高氣爽，東北部偶有零星少量降雨的機率；白天舒適微熱、早晚涼。不過最新模式模擬顯示，下週一入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面北部、東北部及東部轉有雨，氣溫逐漸下降。

吳德榮提醒，下週二、三東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部短暫雨，北台溼涼微冷，中南部白天舒適、早晚微冷。下週四、五迎風面水氣減少，天氣好轉，東北部有零星降雨的機率，各地白天氣溫回升、早晚微冷。

吳德榮說明，由於南下台灣的冷空氣、模擬調慢又調弱，下週三、四的清晨苗栗以北將出現13度左右的平地最低氣溫，台北氣象站亦降至16度左右，雖未達「大陸冷氣團」標準，但氣溫比本週低了不少，仍應注意穿著調整。

