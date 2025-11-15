11/15 各報重點新聞一覽

美國川普總統第二任期首度對台軍售，內容涵蓋F-16、C-130和IDF戰機等非標準零附件。圖為漢翔公司F-16維修棚廠。（資料照）

自由時報

川普第二任 首度軍售台灣 3.3億美元戰機零件、備件等

美國戰爭部（國防部）十三日表示，美國已批准一批價值可能達三億三〇〇〇萬美元的對台軍售，內容包括戰機零件、備件和維修支援等，是美國總統川普第二任上任以來首次對台軍售。

請繼續往下閱讀...

詳見川普第二任 首度軍售台灣 3.3億美元戰機零件、備件等。

豐原一家5死案起訴 李團長求刑15年 黃金套利施詐、恐嚇索財 逼王家走絕路

台中地檢署偵辦震驚社會的台中豐原一家五口輕生案，追查認定被稱為「李團長」的李惠雯，不僅以投資名義施詐，後續還接連恐嚇被害人，讓王姓一家人活在巨大壓力和恐懼中，終至釀成悲劇，且李女偵查過程矢口否認犯罪，還有影響證人及妨害偵查之虞；檢方痛批李女毫無悔意，惡性重大，建請法院從重量處十五年以上徒刑，移審後台中地院裁定續押禁見。

詳見豐原一家5死案起訴 李團長求刑15年 黃金套利施詐、恐嚇索財 逼王家走絕路。

元宇宙集團非法招攬投資 起訴10人 吸金逾7億 台灣負責人求刑10年

ETmeta元宇宙投資平台，涉以舉辦說明會等方式招攬投資「ETM平台幣」，宣稱保證獲利，非法吸金逾七億元。台北地檢署昨依違反銀行法等罪，起訴集團在台負責人吳承紘等十人，建請法院判處吳男十年以上徒刑。

詳見元宇宙集團非法招攬投資 起訴10人 吸金逾7億 台灣負責人求刑10年。

聯合報

藍白修財劃法…地方補助款 未來額度不能比今年少

行政院統刪地方政府一般性補助款引發各地跳腳，藍白昨天於立法院再聯手，三讀通過修正「財政收支劃分法」部分條文，除了將先前中央砍地方政府的六三六億元補助款全數填上，還明定未來規模只能更高，且地方計畫型補助款比率不得低於過去十年同財力級次縣市平均值。

詳見藍白修財劃法…地方補助款 未來額度不能比今年少。

光電三法修正！山林設置大型光電 需環評

為避免光電破壞環境疑慮，立法院昨日三讀通過修正「環境影響評估法」、「發展觀光條例」、「地質法」部分條文，明訂定國家風景區、地質敏感區、野生動物棲息地、重要濕地、山坡地等案場，在設置太陽光電系統前應實施環評，屋頂型或面積一百平方公尺以下的光電不在此限。

詳見光電三法修正！山林設置大型光電 需環評。

中國時報

陸配村長遭解職 訴願贏了

花蓮縣富里鄉學田村陸配村長鄧萬華，因國籍認定爭議於今年8月1日遭富里鄉公所解職，成為全國首位遭解除職務的里村長。鄧不服處分提起訴願，經花蓮縣訴願審議委員會審議後，決定撤銷原處分，案件將由原處分機關富里鄉公所重新審認。鄧萬華獲悉後簡短表示，尚未接到相關文件不清楚內容，但相信台灣明辨是非的人、好人還是占多數。

詳見陸配村長遭解職 訴願贏了。

台美首發匯率聲明 我允每季公布干預金額

搶在台美關稅談判底定前，中央銀行與美國財政部14日就匯率議題達成共識，雙方隨即發布首次匯率聯合聲明，除重申不應操縱匯率，僅在匯率過度波動或失序變動時干預，並採雙向干預，從今年12月起，央行干預匯市金額將由現行每半年改為每季公布一次。

詳見台美首發匯率聲明 我允每季公布干預金額。

台中地檢署偵辦震驚社會的台中豐原一家5口輕生案，起訴「李團長」李惠雯，建請法院從重量處15年以上徒刑。（資料照）

ETmeta元宇宙投資平台涉吸金逾7億元，台北地檢署昨起訴台灣負責人吳承紘等10人，建請判處吳男10年以上徒刑。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法