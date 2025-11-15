把握週末好天氣！下週冷空氣來襲 中部以北下探14度

今天（15日）東北季風減弱，各地大多為晴到多雲、溫暖穩定的天氣，僅東半部地區雲量較多偶有零星降雨。今日氣溫方面，北部及宜花氣溫回升，高溫來到24至26度，而中南部及台東則為27至30度。（資料照）

中央氣象署指出，今天（15日）東北季風減弱，各地大多為晴到多雲、溫暖穩定的天氣，僅東半部地區雲量較多偶有零星降雨。今日氣溫方面，北部及宜花氣溫回升，高溫來到24至26度，而中南部及台東則為27至30度，各地低溫普遍為19至21度，早晚感受較涼，白天溫暖舒適。

氣象署指出，今日新竹、彰化沿海地區、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，海邊活動請多加留意。

請繼續往下閱讀...

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為東北風至東北東風，東北風可能挾帶微量境外移入影響台灣及離島地區，中南部污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部零星地區短時間可能達橘色提醒等級。

未來天氣方面，週日東北季風稍減弱，北部及宜蘭氣溫回升，各地早晚仍涼；水氣稍增多，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨，而大台北、花東地區及恆春半島亦有零星降雨機率，其他地區為多雲到晴。

下週一東北季風增強，冷空氣南下，各地天氣轉涼，下週二、三受冷空氣影響，中部以北及宜花天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼。其中下週一低溫預測，北部及宜蘭19~20度，中南部、花東及澎湖21~23度。下週二、三低溫預測，中部以北及宜蘭14~15度，南部、花東及澎湖16~18度，金門14度，馬祖12度。

另外下週一、二北部、東半部地區及恆春半島降雨機率高，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生的機率，中南部平地大致為多雲，不過山區亦有零星短暫雨，下週三水氣逐漸減少，不過北部、宜花地區仍有局部短暫雨，台東及恆春半島亦有零星降雨機率。

下週四東北季風減弱，清晨各地天氣仍涼，白天氣溫稍回升；下週四、五環境仍吹東北風，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週六至下下週一環境仍為東北風，迎風面的基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 25 22 ~ 31 25 ~ 32 22 ~ 27

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法