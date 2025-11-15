為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中中華路夜市 學生翻水溝蓋撿逾4千根煙蒂

    2025/11/15 06:59 記者黃旭磊／台中報導
    臺中教育大學男生趴水溝蓋挑煙蒂。（台中市環保局提供）

    臺中教育大學男生趴水溝蓋挑煙蒂。（台中市環保局提供）

    台中中華路夜市被國內外觀光客讚為美食天堂，遊客反映煙蒂太多，國立臺中教育大學近百名學生協助環保局，短短45分鐘內，在周遭巷弄撿到抽過4480根煙蒂，學生趴地翻水溝蓋夾煙蒂，環保局表示，香菸濾嘴為塑膠垃圾，需10年以上才能分解，隨地亂丟煙蒂最高可處6千元罰鍰。

    台中市環保局今天表示，清潔員反映夜市煙蒂含化學物質與重金屬成份，若流入大海中有可能經由食物鏈影響到人類健康，特與臺中教育大學環教中心主任白子易合作，號召16個科系近百位同學淨街撿煙蒂，短短45分鐘在中華，撿出煙蒂1.8公斤（估計約有4480根煙蒂）。

    由於煙蒂多被丟進水溝，男生趴在水溝蓋旁戴手套挑出數十根煙蒂，也有女生用衛生筷夾滿整瓶，鍾姓女同學說，「隨手一丟」竟累積驚人煙蒂數量，抽菸能夠使用煙蒂盒，就能減少對地球傷害，會告知身邊老菸槍如果戒菸最好。

    環保局代理局長陳政良說，香菸濾嘴屬塑膠垃圾，需10年以上才能被分解，煙蒂含有化學物質與重金屬成分，若流入大海影響海洋動物及生態環境，可能經由食物鏈影響到人類健康，如經查獲隨地亂丟煙蒂行為，依廢棄物清理法規定最高可處新台幣6千元罰鍰。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    臺中教育大學女生用衛生筷夾滿整瓶煙蒂。（台中市環保局提供）

    臺中教育大學女生用衛生筷夾滿整瓶煙蒂。（台中市環保局提供）

