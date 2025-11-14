潮州唯一連鎖、二手、出租書店紛傳歇業 獨立書店辦曬書祭聚人氣

潮州小沐屋書店。（民眾提供）

網路盛行，實體書書店經營不易且出現大者恆大趨勢，屏東潮州的連鎖書店金石堂本月傳出租約到期後，將於明年3月1日歇業，加上二手書店、最大出租書店全都在近期打烊，令許多愛書人士深感不捨。

向文化部爭取的「創新書市庄頭書展」，11月15日、16日才要在潮州進行「屏日曬書祭」，配合大潮祭，將由15間獨立實體書店及15家特色手工、在地品牌市集進駐開展。

就在潮州展店、也主辦本次創新書市庄頭書展的獨立書店「小沐屋」，就坐落在建基老街，加上位於新埤鄉的姊妹店「共下」咖啡店，近來則是成為在地不少愛書人的集散據點。

不過，就在本週末要迎來文化盛事之際，潮州鎮其他實體書店則是變動劇烈，除金石堂宣布預計於明年3月1日租約到期後就收攤外，唯一的二手書店及最大的出租書店，都將在近期歇業，引來不少人不捨。

鎮內愛書人士說，連鎖的金石堂前幾年縮小規模時就已有跡可循，實體店面在網路、數位時代難經營可以理解，但一瞬間連二手書、出租書店都要退場，且因出租書店是大家小時候的回憶，在情感上還是無法立刻接受，實在非常落寞，明天將到曬書祭用行動力挺獨立書店。

