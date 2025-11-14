瑪利亞快樂襪+豆油伯推馬到成功新年禮盒 江宏恩陪弱視青年畫家圓夢

江宏恩化身暖心主廚，陪翊杰完成料理。（瑪利亞基金會提供）

瑪利亞基金會的社會企業品牌「Merry Young 快樂襪」，支持心智障礙青年展現創意與工作能力，與醬油品牌豆油伯推出「馬到成功．吃穿嘸煩惱」馬年新年禮盒，由瑪利亞畫家翊杰繪製禮盒主視覺馬躍奔騰，快樂襪品牌大使、八點檔男神江宏恩也化身暖心主廚，呼籲民眾支持共同支持。

為支持公益，2016年起長期陪伴瑪利亞青年創作的入矩雕塑工作室藝術家賴冠仲，今年再度帶領括翊杰（中度智能障礙伴隨弱視）及5名瑪利亞青年，共同創作聯名禮盒主視覺；豆油伯行銷總監李明芳也率先捐出1600瓶醬油，力挺瑪利亞快樂襪就業服務，由企業與藝術家攜手，為這份馬到成功新年禮盒注入更多愛的滋味。

翊杰雖然視力不佳、無法口語表達，卻藉由藝術創作突破自身的障礙，以色彩大膽、線條獨特、活潑童趣的創作，呈現他「眼中」的世界，讓人看見瑪利亞青年們的努力、感受到溫度。

江宏恩看到馬到成功新年禮盒，立刻穿上翊杰設計的快樂襪，推薦翊杰等6名青年創作的設計禮盒。他說，每個人都是獨一無二的存在，天生我材必有用，瑪利亞青年展現的創意與真誠，不只受人幫助，也能回饋社會，呼籲社會大眾能給予支持，他也特別化身型男大廚陪翊杰做料理，完成馬鈴薯肉球佐豆油伯茶姬醬油。

豆油伯行銷總監李明芳說，能與瑪利亞基金會合作，看到青年們的創作力與純真心靈，是一場最感動的交流；瑪利亞執行長陳怡君也感謝，快樂襪品牌5年前推出第一代產品時，豆油伯就採購快樂襪作為員工的節慶贈禮，如今再度捐贈1600瓶獲獎無數的茶姬醬油作為聯名商品。

快樂襪5年來已提供37位心智障礙者獲得工作機會，織造31萬雙快樂襪，回收再利用62萬瓶寶特瓶，減少40公噸的碳排。

翊杰及5名瑪利亞青年，共同創作聯名禮盒主視覺，快樂襪與豆油伯攜手推出「馬到成功 吃穿嘸煩惱」馬年禮盒。（瑪利亞基金會提供）

快樂襪與豆油伯攜手推出「馬到成功 吃穿嘸煩惱」馬年禮盒，由瑪利亞青年創作聯名禮盒主視覺。（瑪利亞基金會提供）

快樂襪與豆油伯攜手推出「馬到成功 吃穿嘸煩惱」馬年禮盒，藝人江宏恩（左2）以快樂襪品牌大使身分出席力挺。（瑪利亞基金會提供）

