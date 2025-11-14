非洲豬瘟》急轉彎！廚餘車11/18前全面加裝GPS 延到12/7上路

廚餘養豬場廚餘車原擬18日前就要全面加裝GPS，展延到12/7再上路。（資料照）

為加強廚餘流向管控，又因應環境部開放廚餘養豬場的載運廚餘車將於23日到12月6日可協助載運廚餘到堆肥場或焚化爐，非洲豬瘟中央災害應變中心今（14日）原擬要求廚餘車18日前須加裝GPS，又於深夜11時表示，因團膳業者與校園需求，經跨部會協商，將展延到12月7日上路。

隨國內非洲豬瘟清零，毛豬已開放拍賣，因台中梧棲養豬場就是因為沒有落實廚餘蒸煮程序才爆發非洲豬瘟疫情，應變中心表示，廚餘則在無法落實即時監控、查核落實、法令完備3大要件前，仍維持禁止，但今下午原對外說明指出，環境部將在12月6日前將廚餘蒸煮即時監控公告入法，並擬下週二前要求廚餘養豬場的廚餘車都必須全面加裝GPS以追蹤行蹤。

應變中心今晚11時則再度發新聞稿表示，為掌握廚餘流向，原定11月18日要求載運廚餘車輛應加裝GPS設備，因應團膳業者反映與校園環境衛生需求，經跨部會協調後，將該措施展延至12月7日起正式上路。

至於廚餘養豬場的廚餘車協助載運廚餘到地方環保機關指定的堆肥場或焚化爐等，原訂23日起到12月6日才上路，應變中心也表示，通過廚餘再利用檢核的廚餘養豬場的廚餘車，即起到12月6日就可以協助運送堆肥，但中央與地方將會加強聯合稽查，若查獲廚餘違規流入豬場，將依「動物傳染病防治條例」及「飼料管理法」從嚴裁罰，決不寬貸。

防檢署組長林念農說明，廚餘車加裝GPS會延後到12月7日後才上路，是因和許多團膳業者合作載運的就是廚餘養豬場的廚餘載運車，業者反應全面加裝GPS恐無法在18日前完成，導致許多廚餘養豬場為避免後續困擾，拒絕協助載運廚餘，但因每日產生的廚餘非常大量，恐衍生後續衛生問題，因此才延後，但也強調，這段時間將全面加強廚餘養豬場的廚餘車稽查，已請環境部提供廚餘養豬場廚餘車輛等相關資料。

應變中心也表示，環境部的修法，會作為後續是否恢復廚餘養豬的重要依據，修法草案中會要求使用廚餘之豬場裝設 CCTV 監視系統、溫度探測計，並透過中控平台即時回傳蒸煮數據（90°C、連續1小時），環境部與農業部並研議，若違反監測規定，將直接廢止其使用廚餘資格，即使符合法規要求，重新開放仍須取得地方政府同意才能實施。

