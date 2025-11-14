光電板謠言滿天飛 枋寮老農土地種電：幫了大忙！

屏東有數個鄉鎮是嚴重地層下陷區，農民出租予光電業者種電。（民眾提供）

近期有關光電板各式謠言不僅在網路滿天飛，在獲得核准種電的嚴重地層下陷區，也出現許多流言蜚語，但對出租農地的地主而言，就是錯誤認知的不斷散播，81歲的枋寮鄉老農王和順今天不忍全說了，他表示，孩子未接手農事，他不忍土地荒廢而出租，土地獲妥善管理，年老生活也不愁收入不穩，對他這把年紀的人來說「真的幫了很大的忙！」

光電業者寶晶能源今天在枋寮舉辦「寶興金榮太陽光電發電系統工程第三期（新增光儲設備）施工說明會」，約有50位地主與鄉親出席。在說明會最後，王和順分享，今年烏山頭水庫水面光電板清洗的流言蜚語讓他飽受困擾，許多人跑來問光電板清洗後會不會有清潔劑滴到鄰田污染，但他早就向廠商確認只會用水，實在不曉得謠言從何而來。

他指出，因年紀漸長、孩子也未接手農務，一度「農地無法出租，自己無力耕作」，但「年輕人想要去闖闖去工作，做爸爸的能理解」，只是看著土地荒蕪令他心痛不已，還好後來土地出租給業者，土地有管理、收入更穩定，真的幫他很大的忙。

寶晶能源則澄清，近期坊間有指稱太陽能板清洗使用不合規藥劑的錯誤訊息，契約早已明文規定清洗作業僅使用自來水，不得使用任何清潔劑或化學溶劑。負責清洗的富宸綠能工程行負責人許宸彬表示，所有清洗用水皆向自來水廠購買並留存購水憑證，寶晶能源也會每週固定稽核及不定期抽查；他強調，自己是枋寮在地農家子弟，深知土地的重要性，「不可能做出危害自己家鄉土地的事」。

「我只是想讓家裡的收入穩定一點」、「有基本收入心也比較安」，現場較年輕的前果農48歲陳俊杰與58歲張金財皆表示，因人力與成本高漲吃不消，「人愈來愈難請，工資年年攀高」，又因極端氣候，曾有1年大賺但隔年即刻慘賠例子，出租予綠電是深思熟慮後的決定。

地主陳俊杰（左2）、張金財（中）與王和順（右2）都說，再三確認寶晶公司都是使用自來水清洗自己農地上的太陽能板。（記者陳彥廷攝）

寶晶能源澄清，近期坊間有指稱太陽能板清洗使用不合規藥劑的錯誤訊息，契約早已明文規定清洗作業僅使用自來水。（民眾提供）

