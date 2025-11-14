為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    光電板謠言滿天飛 枋寮老農土地種電：幫了大忙！

    2025/11/14 22:34 記者陳彥廷／屏東報導
    屏東有數個鄉鎮是嚴重地層下陷區，農民出租予光電業者種電。（民眾提供）

    屏東有數個鄉鎮是嚴重地層下陷區，農民出租予光電業者種電。（民眾提供）

    近期有關光電板各式謠言不僅在網路滿天飛，在獲得核准種電的嚴重地層下陷區，也出現許多流言蜚語，但對出租農地的地主而言，就是錯誤認知的不斷散播，81歲的枋寮鄉老農王和順今天不忍全說了，他表示，孩子未接手農事，他不忍土地荒廢而出租，土地獲妥善管理，年老生活也不愁收入不穩，對他這把年紀的人來說「真的幫了很大的忙！」

    光電業者寶晶能源今天在枋寮舉辦「寶興金榮太陽光電發電系統工程第三期（新增光儲設備）施工說明會」，約有50位地主與鄉親出席。在說明會最後，王和順分享，今年烏山頭水庫水面光電板清洗的流言蜚語讓他飽受困擾，許多人跑來問光電板清洗後會不會有清潔劑滴到鄰田污染，但他早就向廠商確認只會用水，實在不曉得謠言從何而來。

    他指出，因年紀漸長、孩子也未接手農務，一度「農地無法出租，自己無力耕作」，但「年輕人想要去闖闖去工作，做爸爸的能理解」，只是看著土地荒蕪令他心痛不已，還好後來土地出租給業者，土地有管理、收入更穩定，真的幫他很大的忙。

    寶晶能源則澄清，近期坊間有指稱太陽能板清洗使用不合規藥劑的錯誤訊息，契約早已明文規定清洗作業僅使用自來水，不得使用任何清潔劑或化學溶劑。負責清洗的富宸綠能工程行負責人許宸彬表示，所有清洗用水皆向自來水廠購買並留存購水憑證，寶晶能源也會每週固定稽核及不定期抽查；他強調，自己是枋寮在地農家子弟，深知土地的重要性，「不可能做出危害自己家鄉土地的事」。

    「我只是想讓家裡的收入穩定一點」、「有基本收入心也比較安」，現場較年輕的前果農48歲陳俊杰與58歲張金財皆表示，因人力與成本高漲吃不消，「人愈來愈難請，工資年年攀高」，又因極端氣候，曾有1年大賺但隔年即刻慘賠例子，出租予綠電是深思熟慮後的決定。

    地主陳俊杰（左2）、張金財（中）與王和順（右2）都說，再三確認寶晶公司都是使用自來水清洗自己農地上的太陽能板。（記者陳彥廷攝）

    地主陳俊杰（左2）、張金財（中）與王和順（右2）都說，再三確認寶晶公司都是使用自來水清洗自己農地上的太陽能板。（記者陳彥廷攝）

    寶晶能源澄清，近期坊間有指稱太陽能板清洗使用不合規藥劑的錯誤訊息，契約早已明文規定清洗作業僅使用自來水。（民眾提供）

    寶晶能源澄清，近期坊間有指稱太陽能板清洗使用不合規藥劑的錯誤訊息，契約早已明文規定清洗作業僅使用自來水。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播