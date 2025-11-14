為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    週六全台好天氣！北部氣溫回升 沿海風大多留意

    2025/11/14 20:45 即時新聞／綜合報導
    明天東北季風減弱，各地大多為晴到多雲、溫暖穩定的天氣。（資料照）

    明天東北季風減弱，各地大多為晴到多雲、溫暖穩定的天氣。（資料照）

    週六（15日）東北季風減弱，各地大多為晴到多雲、溫暖穩定的天氣。北部及宜花氣溫回升，高溫來到24至26度。

    中央氣象署預報，週六東北季風減弱，各地大多為晴到多雲、溫暖穩定的天氣，僅東半部地區雲量較多偶有零星降雨。但桃園至臺南、臺東沿海地區、恆春半島及蘭嶼綠島、澎湖馬祖易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，海邊活動請多加留意。

    溫度方面，週六北部及宜花氣溫回升，高溫來到24至26度，而中南部及臺東則為27至30度，各地低溫普遍為19至21度，早晚感受較涼，白天溫暖舒適。離島的澎湖晴時多雲，22至24度；金門晴時多雲，19至24度；馬祖晴時多雲，17至20度。

    關於明天天氣，天氣風險公司指出，東北季風漸減弱，水氣更進一步減少，僅北海岸至東半部為多雲有短暫陣雨天氣，各地皆為晴到多雲天氣，北部天氣好轉，氣溫回升，高溫可來到25度，中部以南高溫約27~30度，南部感受暖熱，東半部高溫約25~27度。

    紫外線指數方面，週六全台皆為「中高量級」。

    空氣品質方面，週六環境風場為東北風至東北東風，東北風可能挾帶微量境外移入影響臺灣及離島地區，中南部污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部零星地區短時間可能達橘色提醒等級。

    週六北部及宜花氣溫回升，高溫來到24至26度，而中南部及臺東則為27至30度，各地低溫普遍為19至21度，早晚感受較涼，白天溫暖舒適。（擷取自中央氣象署網站）

    週六北部及宜花氣溫回升，高溫來到24至26度，而中南部及臺東則為27至30度,各地低溫普遍為19至21度，早晚感受較涼，白天溫暖舒適。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週六全台皆為「中高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週六全台皆為「中高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    明天的空氣品質方面，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部零星地區短時間可能達橘色提醒等級。（擷取自空氣品質監測網）

    明天的空氣品質方面，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部零星地區短時間可能達橘色提醒等級。（擷取自空氣品質監測網）

