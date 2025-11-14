全校孩子當孫子守護 彰化泰和國小導護志工屈素冠路口一站36年

彰化市泰和國小導護志工屈素冠（右）今年拿下「績優導護志工」肯定，36年如一日站在孩子們的上下學路口，守護安全，縣長王惠美頒獎表揚。（縣府提供）

彰化縣目前共近3000位導護志工，協助學校維持學生上下課的交通安全，今年有288位績優志工，不乏一做就是10年甚至25年以上，今天齊聚彰化市中山國小接受表揚；其中，泰和國小導護志工屈素冠，36年如一日站在孩子們的上下學路口，用一雙溫暖的眼睛替全校孩子看車、看路、看安全。她說，「我把每一個孩子都當孫子，能守在路口，就是開心！」

屈素冠回想自己投入導護的起點，其實只是鄰居一句「一起來幫忙吧！」沒想到這一站，就是36年；風吹、雨打、寒流、烈日，她都照樣站在大家熟悉的路口，招呼孩子慢慢走、看清楚再過馬路。

她說，看著一屆屆小小背影長大，再換上一批批新面孔，就是她每天準時報到的動力，更沒想過自己會當志工30多年，只覺得孩子平安回家，比什麼都重要。

表揚大會上，縣長王惠美向288位績優志工致意並表示，導護看似平常，但其實是孩子最重要的安全防線，能像屈素冠這樣默默守護36年的志工，就是社區最穩的溫柔力量。

彰化縣近年推動「護童專案」與校園周邊交通改善，包括接送動線調整、人車分流、通學區速限30公里、增設標示等措施，讓孩子每天走的這條路更安全。

今年彰化縣共有288位績優志工獲表揚，受獎者不乏一做志工就是10年甚至25年以上，長年付出讓人動容。（縣府提供）

