為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    全校孩子當孫子守護 彰化泰和國小導護志工屈素冠路口一站36年

    2025/11/14 20:19 記者張聰秋／彰化報導
    彰化市泰和國小導護志工屈素冠（右）今年拿下「績優導護志工」肯定，36年如一日站在孩子們的上下學路口，守護安全，縣長王惠美頒獎表揚。（縣府提供）

    彰化市泰和國小導護志工屈素冠（右）今年拿下「績優導護志工」肯定，36年如一日站在孩子們的上下學路口，守護安全，縣長王惠美頒獎表揚。（縣府提供）

    彰化縣目前共近3000位導護志工，協助學校維持學生上下課的交通安全，今年有288位績優志工，不乏一做就是10年甚至25年以上，今天齊聚彰化市中山國小接受表揚；其中，泰和國小導護志工屈素冠，36年如一日站在孩子們的上下學路口，用一雙溫暖的眼睛替全校孩子看車、看路、看安全。她說，「我把每一個孩子都當孫子，能守在路口，就是開心！」

    屈素冠回想自己投入導護的起點，其實只是鄰居一句「一起來幫忙吧！」沒想到這一站，就是36年；風吹、雨打、寒流、烈日，她都照樣站在大家熟悉的路口，招呼孩子慢慢走、看清楚再過馬路。

    她說，看著一屆屆小小背影長大，再換上一批批新面孔，就是她每天準時報到的動力，更沒想過自己會當志工30多年，只覺得孩子平安回家，比什麼都重要。

    表揚大會上，縣長王惠美向288位績優志工致意並表示，導護看似平常，但其實是孩子最重要的安全防線，能像屈素冠這樣默默守護36年的志工，就是社區最穩的溫柔力量。

    彰化縣近年推動「護童專案」與校園周邊交通改善，包括接送動線調整、人車分流、通學區速限30公里、增設標示等措施，讓孩子每天走的這條路更安全。

    今年彰化縣共有288位績優志工獲表揚，受獎者不乏一做志工就是10年甚至25年以上，長年付出讓人動容。（縣府提供）

    今年彰化縣共有288位績優志工獲表揚，受獎者不乏一做志工就是10年甚至25年以上，長年付出讓人動容。（縣府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播