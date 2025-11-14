為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    Super Junior出道20周年大巨蛋開唱 蔣萬安送「壽桃」：台北永遠是藍色舞台

    2025/11/14 19:16 記者甘孟霖／台北報導
    祝賀SJ出道二十周年到大巨蛋開唱，蔣萬安送壽桃與台味大禮包。（北市府提供）

    〔記者甘孟霖／台北報導〕人氣韓團Super Junior從今（14日）晚起，連續三天在大巨蛋舉辦演唱會。台北市長蔣萬安今表示，為祝賀SJ出道20周年，他送上喜慶的傳統壽桃。

    蔣萬安臉書貼文表示，恭喜Super Junior 今晚登上台北大巨蛋的舞台。他特別準備了一顆象徵祝福與喜慶的傳統壽桃，祝賀出道20週年；也為九位成員精心準備一人一份專屬的「台味大禮包」，邀請「灶咖男團」常常來台北「行灶咖」！

    市府說明，該壽桃是造型蛋糕，這次這次Super Junior來到台北跟粉絲們一起慶祝出道20週年，在這意義非凡的日子，用最在地的台式口味，訂做專屬於Super Junior與臺北市的壽桃蛋糕。而壽桃不只代表長壽，也象徵「完滿的幸福」，有著多重祝福與意義，除了慶祝Super Junior出道20週年，也祝福演唱會圓滿順利。

    至於9位成員的專屬臺味禮包，內容包含台北貓空特色「鐵觀音茶啤酒」、韓國旅客最愛的小泡芙，還有依照成員過去來台喜歡的口味準備專屬小禮物，像是珍珠奶茶糖、牛軋糖餅乾、香菜洋芋片和麻辣鍋洋芋片等等，希望讓成員感受到台北滿滿的熱情。

    最後，蔣萬安也向SJ喊話，「台北永遠是你們的藍色舞台」。

