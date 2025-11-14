為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    日本網紅嫌九份沒特色「就山坡上的商店街」 台灣網友反應曝

    2025/11/14 21:32 即時新聞／綜合報導
    九份是日本觀光客來台必去的熱門地點之一，不過近日有網友發文表示一名來台旅游的日本Youtuber在影片中表示九份毫無特色，引發網友熱議。（資料照）

    九份是日本觀光客來台必去的熱門地點之一。不過有網友發文說，一名日本YouTuber來台拍片，對九份的評價竟是「就一些商店在山坡上而已」，引起網友熱議。

    原PO在PTT發文指出，這名YouTuber抱怨九份階梯多、價格偏高，加上觀光人潮擁擠，許多熱門拍照點都得大排長龍。不少日本網友也在影片底下附和，形容九份像是「京都清水寺商店街的低配版」、氣氛雖好但「沒有特別之處」。原PO看完也心有戚戚焉。

    他說，自己在雨天造訪九份時，地面濕滑讓行走十分不便，而深受日本觀光客喜愛的知名茶樓，更是靠「神隱少女」帶動話題。原PO質疑，「是不是台灣人太愛神話九份？在外國人眼裡可能真的只是一條山坡上的商店街。」

    貼文掀起大批網友討論，部分網友也直言不意外，「老街賣的食物87%都一樣」、「九份就是給觀光客的」、「講真的，沒什麼好玩」、「商品跟衛生都不行，下雨又濕又臭」、「夜景美，但老街規劃很爛」、「九份跟「神隱少女」其實根本沒關係」。

    然而也有人替九份抱不平，認為批評過頭了，「山城老街本來就是賣點之一」、「清水寺商店街也是一堆商店在山坡上」、「天氣好很美，海景完勝一堆地方」、「九份夜景是真的漂亮」、「想逛不要只逛老街，周邊的金礦博物館、茶壺山也很棒」、「整個山城的風景就是特色」。

