台南北門井仔腳鹽田、雲林金湖休閒農業區 獲觀光亮點大獎

台南北門井仔腳瓦盤鹽田的光雕展甫落幕。（記者楊金城攝）

有207年歷史的台南北門井仔腳瓦盤鹽田是台灣現存最古老的鹽田。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕雲嘉南濱海國家風景區管理處雙喜臨門！台南北門井仔腳瓦盤鹽田勇奪觀光署第2屆觀光亮點獎的「最佳國際推薦獎」、雲林金湖休閒農業區口湖遊客中心甘苦人魅力農店榮獲「最佳國旅創新獎」，對推動濱海觀光獲得肯定。

有207年歷史的井仔腳瓦盤鹽田是台灣現存最古老的鹽田，延續傳統日曬鹽技法，鹽田上一座座白色的雪白小鹽堆，形成獨特的「白金景觀」。現由台灣守護文創經營，開發「白金」鹽伴手禮，結合當地社區、旅遊業打造為一個兼具文化保存、環境教育的永續旅遊目的地，吸引國內外遊客慕名而來。

雲嘉南管理處處長徐振能表示，井仔腳鹽田獲得多項國際獎項肯定，包含2017亞太旅行協會「環境保育類─環境教育計畫」金獎、2021年「行銷類─旅遊攝影」金獎和入選2021全球百大目的地故事獎、2023年「台灣永續行動獎金級及亞太永續行動獎銅級、柏林旅展金城門獎生態旅遊類銀星獎、今年獲得台灣觀光永續獎銅級獎，這次在全國191個推薦亮點中入選百大亮點、「最佳國際推薦獎」，展現井仔腳鹽田永續發展、區域共榮、品牌及創新魅力，管理處未來將持續以永續旅遊做為觀光品牌，串聯地方、產業、文化、學校及公部門，將井仔腳瓦盤鹽田的美麗，持續推廣給國內外遊客。

雲林金湖休閒農業區入選「最佳國旅創新獎」，豐富的創新農遊體驗、小農商品展售，讓遊客沿途除了欣賞海岸、濕地景觀之外，還可體驗多元的產業活動，另外在地特色餐飲「鹽工便當」選用高品質「烏金」烏魚子入菜，鹹香風味歡迎來到雲嘉南管理處口湖遊客中心造訪體驗。

配合今天在北門南鯤鯓代天府登場的鯤鯓王平安鹽祭，雲嘉南管理處也推出「北門王爺藝饗節」走訪北門6間宮廟集章遊至明年3月10日，邀請遊客來台南北門集章抽黃金、iPhone17手機。

雲林口湖遊客中心甘苦人魅力農店受到遊客喜愛。（雲嘉南濱海國家風景區管理處提供）

雲林金湖休閒農業區口湖遊客中心甘苦人魅力農店榮獲「最佳國旅創新獎」，特色鹽工便當使用崴魚子。（雲嘉南濱海國家風景區管理處提供

