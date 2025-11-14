為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新竹培英國中慶70歲 校友飛躍羚羊紀政也進紀錄片

    2025/11/14 18:54 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市培英國中今明舉辦70週年校慶系列活動。（學校提供）

    新竹市培英國中今明舉辦70週年校慶系列活動。（學校提供）

    新竹市培英國中今年迎來創校70週年，學校以「七十來喜」為主題，校長潘致惠說，學校為慶祝70週年，已舉辦多項暖身活動，從感恩暨校友音樂會、再到登台灣百岳石門山，也辦好書聯名閱讀樂，更推出《培英再見‧再見培英》70週年紀錄片，且邀請新竹第二女子中學時期首屆校友飛躍的羚羊紀政也參與紀錄片，並由回校興建學英樓的培英第一屆建築師呂欽文參與紀錄片拍攝，吸引校友重回培英的青春歲月，期展望下個70年。

    潘致惠說，學校邁入70週年之際，正進行老舊校舍的拆除與重建工程，預計拆除4棟並新建3棟，許多建築在校慶後面臨改建。值此重要時刻，學校邀請師生與校友回望成長的軌跡，透過紀錄片述說校舍的故事，也為學校留下珍貴的歷史記錄。同時學校也完成畢業紀念冊的全面數位典藏，將新竹第二女子中學時期12屆與培英國中時代55屆的紀錄透過數位典藏完整保存下來，讓歷屆校友都能尋回自己的青春印記。其中包含女二中首屆校友紀政，和回校興建學英樓的校友呂欽文建築師；呂欽文也參與紀錄片拍攝並出席首映會，別具意義。

    此外學校今天與明天舉辦70週年校慶系列活動，除有趣味和各項競賽活動，也邀請校友回娘家，感受培英璀璨風華，展望培英下個「70來喜」。

    培英國中舉辦各式校慶活動，包括登台灣百岳石門山等。（學校提供）

    培英國中舉辦各式校慶活動，包括登台灣百岳石門山等。（學校提供）

