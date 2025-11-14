為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    中央刪減補助基隆捷運預算 謝國樑強調：基捷非建不可、必要時舉債

    2025/11/14 18:34 記者俞肇福／基隆報導
    國民黨基隆市議員藍敏煌關心中央補助款刪減，是否會延宕基隆捷運興建？基隆市長謝國樑答詢稱基隆捷運非建不可。（記者俞肇福攝）

    國民黨基隆市議員藍敏煌關心中央補助款刪減，是否會延宕基隆捷運興建？基隆市長謝國樑答詢稱基隆捷運非建不可。（記者俞肇福攝）

    國民黨基隆市議員藍敏煌今天（14日）在總質詢時指出，財劃法修正後，基隆的預算不增反減，造成基隆市許多局處只得減列預算，尤以交通處受到的影響最大，原本中央補助捷運計畫14億元大幅刪減為3億多元，面對中央的作法，捷運建設是否會延宕？市府如何因應？基隆市長謝國樑答詢時指出，無論如何基隆捷運非建不可，中央若執意繼續以各種理由刪減補助款，將利用先前所保留舉債空間，繼續推動捷運建設。

    藍敏煌質詢時說，基隆捷運絕對不能因為補助減少就放棄，建議謝國樑加強與雙北的合作，也要跟交通部溝通，基隆市自負額已經讓市府財政有壓力，建議市府可適度舉債，基隆捷運沿線也可透過TOD模式去開發，適度舉債才可以有發揮的空間。

    謝國樑則說，中央這種做法就是不折不扣在「懲罰基隆」，對於基隆來說是絕對不公平，但未來的路還是得要走下去，還是會耐著性子跟中央溝通、請求把基隆該有的經費給足，近日內也會請立委林沛祥做為窗口來跟中央談，會努力繼續爭取。

    謝國樑強調，無論如何最重要的是基隆捷運必須繼續完成，基隆捷運可以帶動產業發展、提升就業，尤其第一階段的五堵、六堵、七堵幾個站，都是產業重要的站點，百福、八堵則是對生活居住有莫大幫助，上任後就努力維持基隆的財務狀況，盡量不去舉債，為的就是保留較大的空間，必要時將把舉債空間留給基隆捷運建設。

