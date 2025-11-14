為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    把握週休好天氣！入秋最強東北季風週一報到 北台灣先轉濕冷

    2025/11/14 18:27 記者吳亮儀／台北報導
    週休假日各地天氣都很好。（氣象署提供）

    週休假日各地天氣都很好。（氣象署提供）

    把握明、後2天假日好天氣！中央氣象署預報，因東北季風減弱，週六、日2天各地大多是多雲到晴的好天氣，下週一（17日）起一連3天將有入秋最強冷空氣報到，北部先轉濕冷天氣，下週三清晨最低溫，中部以北僅14度到15度。

    氣象署預報員黃恩鴻表示，週六、日2天各地好天氣，僅週日（16日）水氣稍微多一點，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨；週休2日各地氣溫也回溫不少，北台25度到26度，其他地方也有28度到30度，是溫暖舒適的天氣。

    「下週一是入秋最強的冷空氣報到，強度確定落在東北季風等級」，黃恩鴻說，下波東北季風一連持續3天，下週一到下週二是濕冷的天氣，下週三才轉乾冷，且最冷的時候將落在下週三清晨，中部以北僅14度到15度。

    黃恩鴻指出，下週一、二（17日、18日）2天，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨，桃園以北地區有短暫雨，竹苗及東部地區有局部短暫雨，東南部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨；下週三（19日）才轉為乾冷天氣。

    黃恩鴻表示，下波東北季風影響期間，北台灣白天氣溫不超過20度、低溫14度到15度，南部和花東的低溫也僅16度到17度。

    氣象署今天也公布未來2週的「月長期天氣展望」，未來2週以東北季風影響為主，東北季風增強期間，迎風面的北部及東半部較涼且有局部短暫雨，其他時間氣溫回升；但第一週（11月15日~11月21日）期中冷空氣南下，各地氣溫有明顯下降趨勢。模式第二週預報不確定性較高。

    未來天氣注意事項。（氣象署提供）

    未來天氣注意事項。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    氣象署公布未來2週的月長期天氣展望。（氣象署提供）

    氣象署公布未來2週的月長期天氣展望。（氣象署提供）

