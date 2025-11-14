為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    kà台譯！嘉義大學AI輔助台語教學系統 獲「2025台灣數創大賞」金獎

    2025/11/14 18:21 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義大學資訊管理學系學生團隊，以「kà台譯－台語教學輔助系統」奪得台灣數創大賞金獎。（嘉義大學提供）

    2025台灣數創大賞日前公布結果，嘉義大學資訊管理系團隊，以「kà台譯─台語教學輔助系統」結合AI與台語文化，獲「數位+」組金獎並獲獎金15萬元。

    台灣數創大賞由經濟部產業園區管理局指導，台中軟體園區發展產學訓聯盟、東海大學及精誠資訊股份有限公司等聯合舉辦，全國大專院校181組隊伍參賽，嘉大資訊管理學系教授李彥賢指導大四生林芊廷、簡華萱、宋惠珊、施恒溱、鄭亦彣、林育豪組隊參加。

    嘉大說，團隊透過與嘉大附小合作，在嘉大附小台語教師楊秀珍、校長沈桂枝協助下，經由問卷、訪談、實地觀察了解教學需求，結合教育部台語語料庫及教材資源，開發出「kà台譯─台語教學輔助系統」用資訊科技輔助台語教育，是兼具實用性與創新性的跨平台應用。

    李彥賢說，資管系秉持資訊管理涵養與資訊科技知識並重的教育理念，培育學生具備理論與實務並重，跨領域整合及研究能力；此次學生團隊獲數創大賞全國金獎，是系上教育成效的優異表現與延續。

    獲獎學生說，此次參賽過程中雖面對許多實務挑戰，但在團隊及附小師生協力下，逐一克服困難，能獲金獎肯定，確立團隊在跨域創新領域的實力。

    嘉大資管系學生團隊展現數位創新與應用的卓越實力。（嘉義大學提供）

