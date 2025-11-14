為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    國高中改10點上課被教部打槍 他嘆孩子太操 網揪一觀點批駁

    2025/11/14 20:27 即時新聞／綜合報導
    教育部昨日（13）駁回民眾縮短上課時間的連署提案。（資料照）

    教育部昨日（13）駁回民眾縮短上課時間的連署提案。（資料照）

    國內日前有民眾在「公共政策網路參與平台」提案，建議國高中延後至上午10點上課，上萬人連署支持。教育部昨日（13）正式回應表示，若每天減少2節課，恐無法完成課綱內容，也會造成家長接送困難，因此目前不宜貿然調整。不過，有網友整理台灣與其他國家學生的上課時數、睡眠狀況，直呼「台灣孩子真的太累了」。多數網友留言則認為，東亞教育競爭本就激烈、學校少上的課補習班會補回去。

    原PO在Dcard發文指出，台灣學生平均上課時間長達9.5小時，「從早上7點半到下午5點，甚至更晚」，若再加上補習班，整天幾乎都在讀書。反觀英國，小學生早上9點上課、下午3點15分放學，放學後多投入戲劇、舞蹈、足球等社團活動，形成鮮明對比。

    在睡眠方面，醫學建議中小學生每天應睡8至10小時，但台灣學生平均卻連8小時都難達成。長期睡眠不足恐導致記憶力下降、免疫力變差、影響發育，甚至增加肥胖與心血管疾病風險。原PO感嘆，「看完數據真的覺得誇張，難怪這麼多人連署。」

    不過貼文留言區的多數人並不贊成原PO的觀點，有網友表示，「你先看看中國和韓國，一山還有一山高」，認為東亞教育競爭本就激烈；也有人指出，「學校少上兩節，補習班只會補回去」，擔憂整體壓力不會因調整時間而改善，另也有人認為，台灣產業集中、資源有限，「不卷怎麼出頭？」，還有網友表示，「來看看美國，快樂學習的結果就是我上次買個18.4元打五折的東西，店員居然要用計算機才算得懂」。

