協助3200戶災民重建家園 蘇澳鎮公所開設鳳凰颱風捐款帳戶

蘇澳鎮公所14日起開設「鳳凰颱風-1111水災」捐款帳戶，暫定為期1個月，呼籲大眾踴躍協助災民重建家園，以利蘇澳鎮儘速復原日常。（蘇澳鎮公所提供）

鳳凰颱風重創宜蘭蘇澳，造成當地重大水患，受災戶高達3200戶，外界愛心持續湧入，蘇澳鎮公所14日開設「鳳凰颱風-1111水災」捐款帳戶，暫定為期1個月，呼籲大眾踴躍協助災民重建家園，以利蘇澳鎮儘速復原日常。

蘇澳鎮公所14日傍晚公布捐款帳戶，分為臨櫃匯款及網路ATM轉帳。臨櫃匯款銀行行庫：宜蘭縣蘇澳地區農會本會，行庫代碼：5980011，戶名：宜蘭縣蘇澳鎮公所保管金，帳號：5980104-0950301。網路ATM轉帳，宜蘭縣蘇澳地區農會：598，帳號：5980104-0950301。

蘇澳鎮公所提醒，臨櫃匯款請加註「鳳凰颱風捐助款」，並提供姓名、電話及住址；ATM匯款後，請傳真至（03-9961724）告知姓名、電話及轉帳帳號後5碼等資料。現金捐款則可於上班時間至公所財政課辦理。

蘇澳鎮公所表示，雖然中央指示由縣府開設捐款專戶，但因縣府尚在研議中，經協調溝通後，考量災民急迫性及廣大善心人士的捐款洽詢，先循15年前梅姬颱風重創蘇澳當時開設的捐款帳戶模式，這次也由鎮公所儘速設立。

蘇澳鎮公所補充，原則上全數善款均會用於3200戶災民身上，目前已進行災民需求盤點及研議資源分配，帳戶暫定為期1個月，若募款金額已達需求就會提前關帳，每一筆善款均會報請縣政府，以受監督，請大眾安心。由於近期詐騙盛行，民眾若有任何捐款疑問，可於上班時間電洽公所財政課（03-9973421轉210至215）。

蘇澳水患造成當地重大災情。（資料照，記者王峻祺攝）

