住飯店小心！專家指出「這1備品」細菌量超越馬桶

入住飯店時，多數旅客最在意的往往是床單是否乾淨、浴室是否清潔。但近日，有專家指出，飯店房內最髒的物品其實不是常被點名的遙控器，而是經常被忽視的「吹風機」。

據《Daily Express》報導，土耳其植髮外科醫師席尼克（Dr. Cinik）指出，因為飯店使用者眾多，加上飯店未必定期清潔，其實飯店的吹風機藏匿著大量的細菌，甚至有的吹風機累積的細菌量比馬桶沖水把手還要高。

除此之外，他也提醒，因為高溫與濕氣使吹風機成為微生物理想的繁殖環境，如果這些微生物接觸到頭皮，可能會引起刺激、發炎、頭皮屑等等，嚴重時還會造成黴菌或細菌感染，最終導致掉髮或生長緩慢。

對此，他建議民眾外宿最好自備吹風機，如果去潮濕的地方，就讓頭髮保持自然狀態。但如果不得已要使用房內設備，就要事先檢查縫隙是否堆積灰塵或棉絮。如果吹風機一開就出現霉味，建議立刻停止使用。使用前也可先讓吹風機「空吹」幾秒，把累積的灰塵排掉，並避免將出風口貼近髮根與頭皮。

