為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    住飯店小心！專家指出「這1備品」細菌量超越馬桶

    2025/11/14 21:43 即時新聞／綜合報導
    專家指出，飯店的「吹風機」恐比馬桶上的細菌還要多。（圖：吹風機示意圖，記者王俊忠攝）

    專家指出，飯店的「吹風機」恐比馬桶上的細菌還要多。（圖：吹風機示意圖，記者王俊忠攝）

    入住飯店時，多數旅客最在意的往往是床單是否乾淨、浴室是否清潔。但近日，有專家指出，飯店房內最髒的物品其實不是常被點名的遙控器，而是經常被忽視的「吹風機」。

    《Daily Express》報導，土耳其植髮外科醫師席尼克（Dr. Cinik）指出，因為飯店使用者眾多，加上飯店未必定期清潔，其實飯店的吹風機藏匿著大量的細菌，甚至有的吹風機累積的細菌量比馬桶沖水把手還要高。

    除此之外，他也提醒，因為高溫與濕氣使吹風機成為微生物理想的繁殖環境，如果這些微生物接觸到頭皮，可能會引起刺激、發炎、頭皮屑等等，嚴重時還會造成黴菌或細菌感染，最終導致掉髮或生長緩慢。

    對此，他建議民眾外宿最好自備吹風機，如果去潮濕的地方，就讓頭髮保持自然狀態。但如果不得已要使用房內設備，就要事先檢查縫隙是否堆積灰塵或棉絮。如果吹風機一開就出現霉味，建議立刻停止使用。使用前也可先讓吹風機「空吹」幾秒，把累積的灰塵排掉，並避免將出風口貼近髮根與頭皮。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播